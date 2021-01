Trucul lui Carmen Brumă pentru a slăbi rapid după sărbători. Greșeala pe care o fac toți românii

Sărbătorile ne-au adus multă voie bună, însă am intrat în noul an și cu câteva kilograme în plus. Carmen Brumă ne spune cum să scăpăm de ele în timp record. Este vorba despre cinci reguli, la care se adaugă un truc ce nu dă greș niciodată.

Mesele îmbelșugate de sărbători au lăsat în urmă povara kilogramelor în plus. Cum ne recăpătăm silueta de odinioară, dar și cum putem să o menținem ne spune Carmen Brumă. Vedeta vorbește despre reguli simple, care încep prin stoparea obiceiului de a ciuguli între mese până la a face o plimbare în parc.

„1. Nu mai ciuguliţi! Încercaţi să aveţi trei mese pe zi sau două mese şi o gustare, între care să existe un repaus alimentar de 4 – 5 ore. Beţi apă, ceaiuri neîndulcite sau cafea.

2. Beţi suficientă apă! Ajută foarte mult în procesul de slăbire. Un organism deshidratat va resimţi mai repede senzaţia de foame şi va avea mai des pofte.

3. Nu mai mâncaţi după apusul soarelui, ora 17.00, în această perioadă! Metabolismul nostru funcţionează în strânsă legătură cu mişcarea soarelui pe cer. Dacă, totuşi, nu vă puteţi stăpâni, alegeţi alimente foarte uşoare, cu puține calorii, care se digeră mai uşor.

4. Faceţi zilnic mişcare! Dacă nu mergeţi la sală, este bun şi banalul mers pe jos, în aer liber, în ritm alert. Dacă veţi face lucrul acesta constant, zilnic, 40-60 de minute, metabolismul vostru va fi accelerat, iar procesul de slăbire va fi facilitat.

5. Renunţaţi la alcool şi zahăr. Încercaţi să includeți măcar în una din mesele de peste zi o salată din legume proaspete. Este un truc care vă ajută să vă săturați mai repede, datorită conținutului de fibre și apă pe care îl au legumele”, a explicat Carmen Brumă într-o înregistrare video postată pe canalul său de Youtube.

Alimente recomandate în această perioadă

„Ne-am bucurat de tot ceea ce înseamnă tradiție culinară de Crăciun și de anul nou și acum ne gândim cu toții la revenirea noastră, la a respecta orele de masă și de a mânca din toate grupele de alimente. În acest zile, toată lumea își propune lucruri frumoase, în special de a fi sănătoși. În acest context pandemic, un motiv suplimentar pentru a ne menține sănătatea este de a ne menține imunitatea bună, ceea ce se poate face cu o alimentație echilibrată, cu o dietă variată. Putem să rămânem la pește, lactate, probiotice, fructe și legume”, a declarat nutriționistul Lygia Alexandrescu în emisiunea ”Pastila de nutriție” de la Antena 3.