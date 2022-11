Trucul genial pentru varza murată mai repede. Ce să faci după 24 de ore de când ai pus-o în butoi

Dacă te numeri printre românii care încă pregătesc, an de an, borcanele cu murături pe care le vor savura în timpul lunilor de iarnă, trebuie să încerci un truc simplu și util pentru varza murată mai repede. Află, din rândurile de mai jos, ce trebuie să faci după 24 de ore de când ai pus-o în butoi.

Trucul pentru varza murată mai repede

Am crescut văzându-ne părinții și bunicii pregătind, an de an, spre final de toamnă, butoaiele cu varză murată din care urmau să fie preparate, printre altele, nelipsitele sarmale de pe mesele de Crăciun și Revelion.

Cu timpul, tot mai puțini români au mai păstrat această tradiție, în condițiile în care procesul este unul destul lung, iar piețele și rafturile magazinelor nu duc lipsă de varză gata murată.

Există însă un truc ce poate scurta mult timpul de preparare. Dacă vrei să obții varza murată mai repede, fără să facă floare, secretul gospodinelor este un pas pe care îl fac chiar a doua zi de când au pus-o în butoi.

În primul rând, pentru a pune varză la murat, vei avea nevoie de ingredientele din lista de mai jos:

15 kilograme de varză albă

patru fire de mărar întreg, uscat

cinci rădăcini de hrean

o jumătate de kilogram de boabe de porumb

cinci gutui

20 de linguri de sare grunjoasă

20 de litri de apă

Ce să faci după 24 de ore de când ai pus-o în butoi

Se pune o treime din cantitatea de mărar, porumb, hrean și gutui la baza unui butoi mare, curățat cu simț de răspundere înainte. Se îndepărtează primul strat de frunze pe de verze și se elimină orice parte cu probleme, se scobește cotorul, dar nu mai mult de un centimetru, în orificiul creat punându-se câte o linguriță de sare grunjoasă și se așează varza în butoi, cu scobitura în sus.

Printre verze se pune și restul rămas de mărar, hrean și porumb, până când se umple butoiul. Se închide cu capacul și se lasă așa peste noapte.

Saramura se va prepara a doua zi, astfel: câte o lingură de sare pentru fiecare litru de apă. Amestecă bine, până când sarea se dizolvă complet, și se adaugă în butoi astfel încât să acopere varza în totalitate.

Apoi urmează trucul pentru varză murată mai repede. La doar 24 de ore de când ai pus-o în butoi, adăugând și saramura, trebuie să fie vânturată. Pentru asta, vei avea nevoie de un furtun de cauciuc care ajunge până la fundul butoiului și în care se suflă pentru aproximativ 5-10 minute. În acest fel, varza se va mura mai repede și nici nu va face floare.