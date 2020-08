Trucul Corinei Caragea s-a aflat! Cum se menține slabă și cu ce își îngrijește părul

Corina Caragea atrage prin frumusețea ei, iar primul lucru care iese în evidență la ea este părul mereu lucios și sănătos. Cum reușește asta? Ei bine, Corina Caragea a mărturisit secretul părului ei sănătos, dar și al siluetei trase prin inel.

Trucul Corinei Caragea s-a aflat!

„Toată lumea vrea să știe același lucru – marele secret al părului meu. Mă trag de păr, îl pipăie, îl verifică. Aflați că nu am meșe, nu am perucă, este părul meu natural. Îl spăl o dată pe săptămână. Știu, sună ciudat. Dar să vă spun un lucru: nu cred că există o regulă valabilă pentru toată lumea, nu doar vizavi de păr, ci în toate. Părului meu îi merge foarte bine așa. Am acest noroc că nu se îngrașă, arată foarte bine chiar și după o săptămână”, a spus Corina Caragea, într-un video pe canalul ei de Youtube.

Astfel, frumusețea părului i se menține, chiar dacă îl agresează zilnic prin coafat, uscat, tapat sau întins cu placa.

„Tot ce fac este ca atunci când îl spăl, înainte de uscare, să îi aplic o protecție termică. De tuns, îl tund cam de două ori pe an. Din nou am noroc – nu se tocește, nu se subțiază la vârfuri. Vă sfătuiesc ca în locul unui păr lung, dar tocit și deshidratat, să alegeți un păr sănătos. Un alt secret este că de-a lungul timpului am refuzat să mă las pe mâna unor stiliști inventivi care m-ar fi văzut azi blondă, mâine roșcată. Am rămas fidelă acestui stil, nu am avut treceri bruște de la o tunsoare la alta, de la o culoare la alta. Altfel, l-aș fi distrus”, a explicat ea, potrivit Click.

Cum își menține silueta

De asemenea, sportul este un element important în viața Corinei Caragea și preferă să îl practice în aer liber.

„Pe mine o să mă găsiți în parc cu rolele, sau alergând, ori cu bicicleta. Pe de cealaltă parte, sala e ca un al doilea job pentru mine. Spun asta pentru că nu lipsesc, mă duc disciplinat, de trei ori pe săptămână”. Totuși, în perioada de izolare, Corina Caragea admite că s-a îngrășat cinci kilograme.

Are însă secretele ei în ce privește silueta, și anume, 16 ore din 24 nu se atinge de mâncare. „La mine a mers foarte bine un program în care mănânc doar în decursul a 8 ore, astfel încât să las 16 ore între ultima și prima masă. Fac asta în fiecare zi. Mi-am obișnuit corpul așa și mă simt mult mai bine seara, adorm mai bine. E greu doar în zilele în care sunt de dimineață la PRO TV, când mă trezesc la ora 4.00. Pentru a-mi respecta pauza de 16 ore, trebuie să aștept cu micul dejun până spre ora 9.00. E un coșmar”, a spus prezentatoarea tv.