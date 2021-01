Triunghi amoros la Survivor România. S-a aflat abia acum, ce concurenți sunt implicați

Andrei Ciobanu, concurent în cadrul primului sezon ”Survivor România”, a fost implicat într-un triunghi amoros cu două colege din echipa sa. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către bărbat.

Necazurile apropie oamenii, așa că pustiul, foamea, dorul și lipsa de confort propuse de experiența ”Survivor România” îi aduc pe concurenți unii mai aproape de ceilalți. Astfel s-a întâmplat și în primul sezon al reality show-ului, când doi dintre concurenți s-au apropiat mai mult decât s-ar fi gândit echipa emisiunii.

Andrei Ciobanu și Karina Fetica, ambii concurenți în echipa Războiniclor, și-au început povestea de iubire în Republica Dominicană, sperând ca relația lor să continue și după ce show-ul se va fi terminat.

Așa a fost. Cei doi au devenit oficial parteneri după ”Survivor”, iar relația lor a mers ca pe roate. Puțini știu însă că tânărul a avut o legătură de dragoste și cu Alice, concurentă ce a intrat ulterior începerii ”Survivor” în competiție, când Andrei o avea în suflet deja pe Karina. Aceștia nu s-au dat de gol că drumurile lor se întâlniseră în trecut.

La un an distanță de marea provocare din viețile lor, Andrei a mers acasă la Alice pentru a face un vlog, după terminarea show-ului băiatul desfășurându-și activitatea în mediul online. Așa a ieșit la iveală faptul că ei au fost cândva iubiți.

„- Am ajuns la Alice, care bineînțeles, se dă la mine.

– Întotdeauna a fost așa Andrei, dar spune că de fapt… care a fost povestea noastră până să ajung?

– Noi am avut o relație. Revenim cu detalii pentru că trebuie s-o pup pe Alice. Alice a fost și ea la Ninja Warrior. De acolo ne cunoaștem noi… S-a înfiripat… S-a înfiripat ceva între noi, o relație de… cum se zice… prietenie. Acolo ne-am cunoscut. Iar la Survivor mi-am luat hate de la soră-sa pentru că am votat-o. Eu nu voiam s-o votez dar, ce credeți, trădătorii mei au zis că strategie-varză, hai s-o votăm pe Alice. Și uite așa am ieșit unul câte unul afară”, a fost discuția dintre Alice și Andrei.