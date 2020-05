Moment de cumpănă la Survivor! Karina, înnebunită de gelozie. Ce s-a întâmplat cu Andrei Ciobanu

Emisiunea Survivor de la Kanal D oferă adrenalină telespectatorilor, dar și momente de dragoste pură. Karina și Andrei Ciobanu formează deja un cuplu foarte frumos și nu se mai ascund deloc. Relația lor este una foarte serioasă, dar nu a curs doar lapte și miere.

Karina, înnebunită de gelozie la Survivor

Karina și Andrei Ciobanu au recunoscut că au avut probleme în cuplu. Acestea au apărut chiar din cauza unei alte femei. Ea a recunoscut totul și a ales să vorbească deschis despre problemele care au apărut în paradisul lor din Republica Dominicană, când a fost extrem de geloasă.

”La venirea lui Alice, se tot vorbea prin tabără de o apropiere între Alice și el. Știam că erau din același oraș, că se cunoșteau de la un alt concurs asemănător și am înțeles situația în mod diferit. Recunosc, m-am gândit că lucrurile se pot schimba între noi, mai ales că Alice era mereu lângă noi. Am fost supărată, aveam discuții mai aprinse cu Andrei și chiar am ajuns să nu ne mai vorbim. Îmi amintesc că am și dormit spate în spate toată noaptea! Eram tristă, la fel și el! Probabil, de aceea, dimineața, m-a luat de mână, mi-a vorbit și, într-un final, am clarificat totul. Acum, mă amuz, știu că totul era doar în capul meu, conștientizez că Andrei chiar mă iubește cu adevărat”, a dezvăluit Karina la Fanarena.

Au planuri serioase și în țară

Cei doi au trecut cu bine peste această cumpănă din relația lor, iar acum au gânduri foarte serioase. S-au văzut, s-au plăcut, iar printre probele de foc de la Survivo s-au îndrăgostit, mai ales după ce au descoperit că au foarte multe lucruri în comun.

Andrei este el care a vorbit despre viitor. „Ceea ce vreau să știe toată lumea este că eu sunt un familist convins și ăsta a fost primul lucru care ne-a legat. Am o vârstă, îmi doresc din tot sufletul o familie, copii și, daca ea nu gândea la fel, nu cred că astăzi mai eram împreună. (…) Este o relație puternică, sinceră și asta ne-a legat foarte mult. O să fie bine și în țară, deja am stabilit multe lucruri”, a declarat războincul la Fanarena.