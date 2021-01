Jador a dat cărțile pe față la Survivor 2021. Ce mare dramă ascunde, de ce este atât de frustrat. Jador a făcur dezvăluiri emoționante despre copilăria sa. Ce a spus, citiți în articolul de mai jos.

S-a aflat cine este, de fapt, Jador. Manelistul a recunoscut totul la Survivor

Jador a spus adevărul la Survivor 2021. Artistul ascunde o mare dramă, asta fiind posibila lui frustrare în cadrul consursului TV.

Jador, unul dintre cei mai cunoscuți cuncurenți de la Survivor România 2021, a ajuns la un nivel profesional foarte înalt, însă nu a uitat niciodată de unde a plecat, ce a trăit în copilăria lui.

De ce este Jador arogant

Astfel, atitudinea ușor arogantă a lui Jador nu este decât împotriva lumii. Jador a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre viața sa, în episodul de vineri seară.

”Afișez o față de macho, însă nu sunt așa deloc. E doar o frustrare din copilărie. Eram brunețel și toate fetele m-au dat la o parte. Când am devenit mai mare mi-am dat seama că nu sunt chiar urâțel.

Frustrarea lui Jador

E o frustrare a mea asta, mă dau la toate fetele, însă eu vreau doar una. Vreau doar una, dar nu o găsesc. Eu eram mic, mama și tata erau și ei copii. M-au educat cum au putut, însă nu era îndeajuns. Eu l-am cunoscut pe tata, ca om, acum 5-6 ani. Eu știam că am tata, dar era mai mult plecat cu munca. El muncea pe 5 lei pe zi ca să mă țină în școală.

Tata mi-a promis că-mi cumpără bicicletă când iau premiul I. Am luat mai mulți ani la rând până când și-a permis. Erau zile în care nu își permitea să-mi cumpere o înghețată și îmi explica faptul că leul ala e pentru pâine. Eu mă văd un om super simplu, care fuge de sărăcie, nu care vrea să facă bani. Care vrea să fie cel mai bun în muzică, asta e scopul meu în viață”, a povestit Jador, la Survivor România.

Jador, primul din familia lui care a luat BAC-ul

Cântărețul a luptat toată lui sa pentru a-și depăși condiția. A fost primul din familia sa care a luat BAC-ul și a intrat la facultate. Perioada studenției a fost foarte grea pentru manelist, care s-a simțit discriminat.

”Eram cel mai rău dintre verișori, oaia neagră a familiei, dar am fost primul care a luat BAC-ul, am intrat la facultate. Mi-a fost greu rău, am fost foarte discriminat de oameni, am fost dat la o parte, din cauza la culoare.

Ce reprezintă muzica pentru Jador

Munceam 8 ore pe zi, înjurat de aștia din industria muzicală. Nu voia nimeni să mă ajute cu nimic, toți voiau să tragă pe mine. Munceam 8 ore jumătate pe zi și mergeam și 5 ore la facultate, aveam ambii părinți bolnavi de cancer.

Muzica pentru mine este rampa de lansare, senzația de sătul, de apreciere, de succes, mama mândră de mine, o viață mai buna, o casă, familie, tot, muzica înseamnă tot”, a mai povestit Jador.