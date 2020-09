Trei tineri au plecat de la un restaurant fără să plătească. Ce surpriză a avut proprietarul în câteva zile

Povestea asta face înconjurul lumii! Un propietar de restaurant a avut parte de surpriza vieţii lui după ce trei tineri au plecat fără să plătească pentru ce au consumat.

Deşi aţi tinde să credeţi că povestea este una cu final trist, lucrurile nu stau deloc aşa! Trei bărbaţi care au luat cina la restaurantul Kilimandjaro din Middlesbrough (Marea Britanie) au plecat fără să achite ce au consumat. Nu pentru că nu ar fi vrut să facă asta, ci pentru că nu aveau cash. Aşadar, ospătarul le-a spus să meargă să scoată bani de la un bancomat din apropiere, însă nu s-au mai întors.

“De obicei, nu pleacă tot grupul la un bancomat. Le-am spus angajaților ca data viitoare să se asigure că unul dintre ei rămâne în local. Acceptasem ideea că am pierdut cele 35 de lire”, a spus proprietarul restaurantului, conform Daily Mail .

Cinci zile mai târziu, acesta a primit, la restaurant, un plic în care se aflau 40 de lire, dar şi o scrisoare în care cei trei îşi cereau scuze pentru întârziere.

“În timp ce căutam un bancomat, ne-am dat seama că ultimul tren către casă va pleca în scurt timp. Am alergat către gară și l-am prins, din fericire. În acel moment, am realizat că trebuie să vă înapoiem banii cumva și am decis să trimitem această scrisoare. Ne pare rău că nu putem veni noi să vă prezentăm scuze”, au scris ei.