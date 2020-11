Trei bombe sexy au făcut legea la Ferma 2020. Săruturi lesbi, fundulețe obraznice și decolteuri de infarct!

În ediția din ”Anul pandemiei” a emisiunii ”Ferma” (PRO TV) senzualele concurente Anna Lesko, Viviana Sposub și Andreea Antonescu s-au întrecut în obrăznicii, ca într-un show erotic, din dorința de a câștiga marele premiu de 50.000 de euro. Impact.ro vă prezintă cele mai incitante secvențe, care au dinamitat audiențele și au lăsat televiziunile rivale fără replică.

Trei bombe sexy au făcut legea la Ferma 2020

De departe, cea mai curajoasă în a dansa lasciv și în a-și arăta nurii este solista Anna Lesko. Vedeta care, de altfel, și pe scenă se dezlănțuie în spectacole incitante. Cu trupul ei de invidiat, Anna a reușit să zăpăcească concurenții din tabără băieților, actorul George Piștereanu reușind cu greu să reziste provocărilor divei cu bust de infarct. Ei au fost protagoniștii unei scene incitante, în dormitor. Într-una dintre ediții, George a beneficiat de un masaj pe cinste făcut de Anna Lesko, chiar sub ochii rivalilor.

Viviana Sposub a exclamat: ”Doamne, ce priveliște am! Vezi că te-ai udat, Anna. E de la prosop. S-a udat rochia!” La un moment dat, Anna Lesko și George au fost nevoiți să doarmă împreună, regulă impusă de Mihaela Rădulescu, prezentatoarea emisiunii. Dimineața, ei s-au amuzat pe seama situației: ”Am dormit spate în spate, și așa, și așa, și cu picioarele încrucișate la un moment dat”, spunea Lesko. A doua zi, ea a spus, în glumă: ”M-a distrus, m-a violat!” Iar George i-a dat replica: ”Nu am umblat la ea!”

Săruturi lesbi, fundulețe obraznice și decolteuri de infarct

Dar iată că Anna a plusat, de dragul audienței, și, într-unul din episoade, a sărut pătimaș o altă concurentă cu trup de fotomodel, nimeni alta decât Viviana Sposub, fosta asistentă a lui Cove, la emisiunea ”Vorbește lumea” (PRO TV). Fanii s-au întrecut în comentarii după scenele-surpriză: ”Sunt puse amândouă să facă treaba asta, doar pentru rating și bani, asta e Românica, nene, doar am vrut democrație, avem din plin”. Printre concurentele dornice de show pentru cei 50.000 de euro puși în joc se numără și Andreea Antonescu.

Solista care măsoară doar 1,57 m şi cântărește 40 kg este, de departe, cea mai bine plătită vedetă Playboy, fiind recompensată, în 2007, cu fabuloasă sumă de 30.000 de dolari, acela fiind și cel mai vândut număr al revistei: ”Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri”. La 13 ani după ce și-a arătat nurii în celebra revistă pentru bărbați, iată că artista recidivează și își arată din nou sânii imenși.

Andreea Antonescu abia a reușit să-și țină bustul generos în sutien

Într-un moment de neatenţie (oare?), Andreea Antonescu a rămas fără sutien şi i s-au văzut sânii: “Pfff, i-ai dat drumul! Hai, lasă, că nu are nimic”, a exclamat Anda Adam. “Nu aveam cum să îl țin, mama mă-sii!”, a spus Andreea Antonescu, aparent ruşinată de cele întâmplate. Ea și Anna Lesko s-au intersectat într-o scenă unde Andreea s-a oferit s-o spele pe spate, în timp ce aceasta se bălăcea în copaie, într-un costum de baie minuscul. Filmările pentru emisiunea ”Ferma” de la Pro TV s-au desfășurat în perioada august–septembrie 2020 și au durat 37 de zile. Fiecare concurent a fost obligat să stea câte cinci zile in izolare, înainte de participare. Emisiunea a debutat pe 8 septembrie, iar filmările au avut loc în Cocani, județul Dâmbovița, în aceeași locație din primul sezon al concursului de top. Numele câștigătorului Ferma 2020 a apărut deja în presa din România. Se zvonește că marele câștigător ar fi Augustin Viziru, actorul care anul acesta a devenit tătic de fetiță.