Trecutul rușinos al fiului Sorinei Pintea. De ce a fost arestat și condamnat la închisoare

Sorina Pintea este fost ministru al Sănătății și manager al Spitalului Județean Baia Mare. Sorina Pintea și-a dat demisia din funcția de manager al Spitalului de Urgență „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare și a fost suspendată din PSD. Momentan, va fi numit un manager interimar și un colectiv de medici la conducerea unității, a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, în urma scandalului ”mitei” în care aceasta este implicată.

Trecutul rușinos al fiului Sorinei Pintea

Fiul Sorinei Pintea, Ionuț Pintea, a fost condamnat în anul 2012 la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Fiul Sorinei Pintea, Ionuț, a fost condamnat în 2012, pe când mama sa era managerul Spitalului TBC din Baia Mare, la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. El a fost reținut în aprilie 2011 de către ofițerii DIICOT în urma mai multor percheziții care au avut loc în județele Maramureș și Cluj, într-un dosar în care, în total, 20 de persoane au fost cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. El a mai fost cercetat și în octombrie 2010, fiind reținut în timp ce încerca să îi vândă droguri unui polițist aflat sub acoperire. Polițiștii au mai găsit asupra acestuia un pistol cu aer comprimat, 2.620 de euro, 5.000 de forinti si 1.561 de lei.

Cine este Sorina Pintea

Sorina Pintea s-a născut la data de 13 septembrie 1965, a studiat la Universitatea Babeş-Bolyai între anii 1983 şi 1988. Potrivit presei locale, în perioada studenției a cântat la Cenaclul Flacăra, alături de nume cunoscute din folk, ca Ioan Gyuri Pascu, Gheorghe Gheorghiu şi Victor Socaciu.

A fost manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare de la începutul anului 2017, aflându-se la conducerea unității medicale în perioada 2013-2016. După alegerile parlamentare din decembrie 2016, Sorina Pintea a ajuns senator din partea PSD, dar a renunțat la scurt timp pentry a reveni la conducerea Spitalului Județean din Baia Mare, la care avea să renunțe din nou pentru a deveni membru în noul guvern.

Înainte de a deveni mangare al spitalului din Baia Mare, Sorina Pintea a fost, din 2009 până în 2013, manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare.

Între anii 2005 și 2009, a ocupat funcția de director economic la Direcția Silvică Maramureș. Aceasta a fost între anii 2007 şi 2009, consultant la S.C. SOV Consulting SRL, Baia Mare, iar între 2003-2005 a fost consilier pentru integrare europeană. Între 2001 şi 2003, Sorina Pintea a fost consultant managerial la Consiliul Judeţean Maramureş. Anterior, aceasta a lucrat ca șef servicii financiar-contabil – Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport (IFET Baia Mare, 1996-1999). În intervalul 1988 – 1995, Sorina Pintea a fost economist la IEFT Baia Mare.

Declarație de avere

Potrivit declarației de avere din 2017, Sorina Pintea deține încă din 1998 jumătate de teren intravilan de de 8.200 de metri pătraţi, care etse situat în localitatea Băiţa din judeţul Maramureş. În anul 2015, Sorina Pintea și soțul ei au mai achizițiomat două terenuri intravilae de 67, respectiv 419 metri pătraţi în comuna Deseşti din Maramureş. În plus, Sorina Pintea mai deține jumătate dintr-un apartament de 48 de metri pătraţi aflat în Baia Mare. Mai are și două mașini, o Dacia 1300 din 1993 şi un Mitsubishi Pajero din 2002. Are are şase credite la trei bănci, însumând 150.000 de euro şi 100.000 lei, pe care trebuie să le achite până în 2033.

Ca manager al spitalului de Urgență ”Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, a câștigat, în anul 2016, suma de 134.708 lei. Soțul Sorinei Pintea a avut, în același an, venituri de aproximativ 9.000 de lei din servicii de management şi consiliere juridică.