Traumele care l-au marcat pe Prințul Harry. Soțul lui Meghan Markle a răbufnit

Viața Prințului Harry este mereu în centrul atenției. Se pare că, o parte din aceasta este prezentată și într-unul dintre serialele Netflix. În cadrul documentarului, prințul Harry a vorbit despre traumele pe care le-a suferit de-a lungul timpului dar și despre celebra competiție ”Jocurile Invictus” inițiată de el.

Serialul Jocurile Invictus, „Invictus: Trup și suflet” suprinde și o parte din viața prințului Harry. În cadrul acestuia, ducele de Sussex a vorbit despre problemele peste care a fost nevoit să treacă singur.

Se pare că, fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea și al Dianei a suferit și o serie de traume, care au fost declanșate de serviciul militar în Afganistan. Însă, aceasta nu a fost singura încercare peste care a fost nevoit să treacă. Moartea mamei sale i-a lăsat Prințului de Walles semne adânci.

Te-ar putea interesa și: Momentul care a distrus-o pe Prinţesa Diana. Motivul real pentru care a murit, dezvăluit chiar de Prinţul Harry. „A fost manipulată”

„A-mi pierde mama la o vârstă atât de fragedă a fost o traumă pe care nu am fost niciodată conștient. Nu am discutat-o, nu am vorbit despre asta și am suprimat-o așa cum ar fi făcut-o majoritatea tinerilor”, a spus Harry.