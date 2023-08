Ultimele cuvinte ale Prinţesei Diana, cum arăta înainte de a muri. Imaginile care au făcut înconjurul lumii pe 31 august 1997

31 august 1997. Apeluri la Serviciul de Urgență anunțau un accident rutier în capitala Franței. Salvatorii ajunși la fața locului nu știau că în fiarele contorsionate se afla „Prințesa Inimilor”. Decenii mai târziu, cel care a ținut-o de mână în ultimele momente de viață face dezvăluiri cutremurătoare. Care au fost, de fapt, ultimele cuvinte ale Prinţesei Diana. Cum arăta înainte de a muri.

Se împlinesc 26 de ani de la momentul tragediei în care Prințesa Diana, în vârstă de 36 de ani, și-a pierdut viața. Mașina în care ea și Dodi Al Fayed se aflau a fost implicată într-un accident rutier, în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Imaginile cu mașina distrusă au făcut înconjurul lumii în acele momente.

Primii salvatori care au ajuns la fața locului nu știau nimic despre identitatea celor din automobil. Xavier Gourmelon a fost primul lângă mașina transformată într-un morman de fiare contorsionate. El a fost cel care a auzit ultimele cuvinte ale Prințesei Diana.

Pompierul a dezvăluit că era convins că ea va supraviețui, avea doar o rană vizibilă la nivelul umărului. Diana era în stare de șoc, nu știa ce se întâmplase:

”Mașina a fost distrusă și noi a trebuit să ne facem treaba la fel ca la orice accident rutier. Pentru mine, însă, a fost doar un accident rutier banal. Am văzut că avea o rană la umărul drept, dar, în rest, nimic semnificativ. Nu era sânge în jurul ei. Am ținut-o de mână, i-am spus să se calmeze, i-am spus că sunt acolo ca să o ajut. Ea m-a întrebat apoi „Doamne, ce s-a întâmplat”, a povestit pompierul, potrivit Daily Star .

Din nefericire, Prințesa Diana s-a stins din viață la spital, în urma unui stop cardio respirator. Avea doar 36 de ani.

”Ca să fiu sincer, am crezut că va supraviețui. Din momentul în care am știut că e în ambulanță și că era vie, m-am așteptat să supraviețuiască. Am fost foarte trist să aflu că a murit la spital. Acum știut că avea leziuni interioare serioase. Întreg episodul mă urmărește și acum.”, a mai adăugat Xavier.