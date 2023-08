Netflix, vestea momentului despre Prințul Harry și Meghan după ce s-a spus că divorțează. Miza e de milioane de euro

Unele voci susțin că Prințul Harry și Meghan Markle vor divorța. Altele spun că este vorba de o separare strict pe plan profesional. Ambele teorii par a fi infirmate de anunțul făcut în urmă cu puțin timp de către reprezentanții Netflix. Ducii de Sussex vor face un film împreună.

Prințul Harry și Meghan Markle nu se separă

Prințul Harry și Meghan Markle au ținut prima pagină a ziarelor mondene în ultimele luni. Despre cei doi parteneri de viață s-au scris multe, unele voci susținând că urmează să dea divorț, după ce au hotărât inclusiv să doarmă separat pe timpul nopții.

Alții au negat aceste lucruri, experții regali precizând că Prințul Harry și Meghan Markle au decis într-adevăr să se separe, însă doar pe plan profesional, având în vedere că nu ar duce-o foarte bine din punct de vedere financiar. Cuplul a fost nevoit să își reanalizeze finanțele.

Netflix a făcut în urmă cu puțin timp un anunț ce răstoarnă ambele teorii. Prințul Harry și Meghan Markle vor produce un film pe baza unui celebru roman, ceea ce înseamnă că nu se separă nici măcar la nivel profesional, dimpotrivă, vor să facă mai mulți bani împreună.

Prințul Harry și Meghan Markle vor produce un film Netflix pe baza celebrului roman Meet Me At The Lake, scris de fosta jurnalistă și autoarea Carley Fortune. Ducii de Sussex au cumpărat drepturile de autor, miza fiind de 3 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 3 milioane jumătate de euro.

Ducii de Sussex vor produce un film Netflix

După desfacerea contractului cu Spotify, Prințul Harry și Meghan Markle au cumpărat drepturile de autor pentru romanul de dragoste Meet Me At The Lake, pentru a produce un film. Decizia cuplului marchează o schimbare de direcție în colaborarea cu Netflix, după documentarele lansate anterior.

Experții susțin că achiziția drepturilor de autor ar fi putut costa până la 3 milioane jumătate de euro, însă acest lucru nu i-ar fi intimidat pe ducii de Sussex, fiindcă acțiunea din romanul în care se prezintă povestea unor iubiți care se întâlnesc la 30 de ani are ecouri în relația lor.

Romanul abordează teme precum traumele din copilărie cauzate de pierderea unui părinte într-un accident de mașină, probleme de sănătate mentală și depresia postnatală. Acțiunea este plasată în apropiere de Toronto, Canada, unde locuia Meghan Markle înainte de a-l cunoaște pe soțul său.

Numai în prima săptămână de la lansarea sa, romanul s-a vândut în 37 de mii de exemplare. Cumpărarea drepturilor asupra cărții Meet Me At The Lake reprezintă prima afacere majoră pe care cuplul de Sussex a reușit să o încheie, după pierderea contractului cu Spotify.

Cum ar fi negociat cuplul cu autoarea romanului

Este prima dată când Archewell Productions plătește pentru a transforma un roman într-o dramă de ficțiune, ca parte a contractului lor cu Netflix, despre care se spune că ar fi de 80 de milioane de lire sterline, echivalentul sumei de 92 milioane de euro.

Comentatorii regali nu înțeleg motivul pentru care fosta jurnalistă Carley Fortune a vândut drepturile de autor asupra romanului său, care a atins un succes mare la momentul lansării, dar și ulterior.

„Drepturile pentru această carte ar fi putut costa până la 3 milioane de lire sterline. Dacă este un best-seller, nu l-ai fi dat lui Harry și Meghan. Există niște producători de drame extraordinare (cărora le-ai fi putut vine drepturile). De ce le-ai da lor un bun de preț?”, este una dintre părerile comentatorilor.

Surse susțin că Meghan Markle o cunoștea personal pe autoare, astfel că negocierea a fost mai ușoară.