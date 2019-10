Trauma care l-a marcat pentru totdeauna pe Ulaş Tuna Astepe, Tahir din Lacrimi la Marea Neagră

Serialul turcesc ”Lacrimi la Marea Neagră” a cucerit inimile multor români datorită mesajului transmis pe tema violenței domestice, dar ”ajutor” i-au fost și actorii, turcii, îndeosebi bărbații, find cunoscuți drept șarmanți. Unul dintre cei vizibili în serial este Tahir, actor principal. Care e povestea lui?

”Lacrimi la Marea Neagră”, serialul despre o femeie abuzată, a fost, la începutul toamnei, pariul Kanal D, pe care l-a și câștigat. La debut, serialul TV a fost sub PRO TV, dar peste Antena 1 în toată țara și la orașe, în intervalul de difuzare 20:00 – 23:00. Un plus au adus și actorii, în special cei principali, Nefes și Tahir.

Cel din urmă, fermecător și dramatic, este, fără dar și poate, un actor iubit poate la fel de mult în România ca în țara natală. Cu toate acestea, puțini știu, însă, că Ulaș Tuna Astepe, pe numele real, a trecut în copilărie printr-o dramă care i-a marcat existența și care l-a făcut să pună preț pe fiecare întâmplare frumoasă din viața sa.

Astepe a văzut moartea cu ochii când avea 11 ani, în timpul cutremurului din 17 august 1997, moment în care a pierdut oameni apropiați. La vârsta de 16 ani, actorul și-a pierdut părinții, astfel că a rămas pe lume doar cu fratele său.

”Acest incident nefericit m-a marcat teribil! Inca sufar de fobia cutremurului. Daca ma aflu in sala de cinematograf, spre exemplu, si cineva isi leagana picioarele, eu reactionez ca in situatia unui cutremur. Credeam ca in timp voi uita aceasta senzatie ingrozitoare, acea teama teribila, care te cuprinde in astfel de situatii, insa nu este asa. Din pacate, aceste traume te urmaresc toata viata”, a povestit actorul.

„Dupa pierderea timpurie a tatalui, si ulterior a mamei, fratele meu a preluat, controlul, fiind si tata si mama pentru mine, preluand toate responsabilitatile ce se impuneau. Golul lasat de pierderea parintilor nostri a fost umplut de catre fratele meu mai mare”, a declarat Ulaș.