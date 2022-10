Transylvania Open, cucerit de o jucătoare din Rusia venită din calificări. Câți bani a câștigat Anna Blinkova – FOTO & VIDEO

Transylvania Open a fost câștigat de Anna Blinkova. Jucătoarea din Rusia (138 WTA) a câștigat în trei seturi finala de la Cluj-Napoca, în care a înfruntat-o pe italianca Jasmine Paolini (78 WTA). Este primul ei succes important, iar punctele din România o vor ajuta să revină în Top 100 WTA.

Transylvania Open a oferit de mare surpriză. Turneul a fost câștigat de o jucătoare venită din calificări care și-a „croit” drumul până în finala unde a învins-o pe Jasmine Paolini (78 WTA): scor 6-2, 3-6, 6-2. Anna Blinkova (138 WTA) a reușit performanța carierei la turneul WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, adjudecându-și trofeul. Este prima competiție WTA câștigată de sportiva din Rusia.

La finalul partidei, după ce și-a salutat adversara, a aruncat racheta și s-a dus lângă tribune unde și-a luat în brațe antrenorul și a început să plângă de fericire. Blinkova a fost recompensată cu un cec de 33.200 de dolari și 280 de puncte WTA după ce a triumfat la Cluj-Napoca! Acest succes o va ajută foarte tare pentru că va urca 58 de poziții WTA și va reveni în TOP 100. Blinkova va ajunge pe locul 80 WTA.

CHAMPION!

Anna Blinkova has completed the dream run at the Transylvania Open, coming through the qualifying rounds and going all the way, beating Jasmine Paolini 6-2, 3-6, 6-2 for her maiden WTA250 singles title!

After some tough years, she is finally back into the Top 100! pic.twitter.com/sddivYmdy6

— WTARussians (@WTArussians) October 16, 2022