Iulia Vântur și Salman Khan, în doliu. Mesajul postat de actorul de la Bollywood

Iulia Vântur și Salman Khan poartă doliu la scurt timp după ce au mai pierdut o persoană dragă sufletului lor. Ce mesaj a postat cunoscutul star de la Bollywood?

Iulia Vântur și Salman Khan, în doliu

Cunoscutul cuplu de la Bollywood trece din nou peste clipe extrem de grele. Iubitul fostei știriste de la noi a pierdut încă o persoană dragă lui. Acesta a primit vestea tragică în urmă cu puțin timp, ulterior anunțându-i și pe fanii săi. Actorul indian are parte de multe încercări în ultima vreme. Rishi Kapoor, un veteran al cinematografiei de la Bollywood și unul din oamenii pe care iubitul blondinei îi adora s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Kapoor a fost diagnosticat cu leucemie în anul 2018, în anul 2019 s-a întors în India după ce a urmat un tratament la New York, dar cancerul a recidivat anul acesta. Decesul său vine la doar o zi după moartea lui Irrfan Khan, altă legendă a filmelor indiene. „Odihnește-te în pace! Multă putere, pace și lumină familiei și apropiaților”, a transmis actorul.

La finele lunii martie, iubitul Iuliei Vântur s-a despărțit cu greu de nepotul său care s-a stins din viață la doar 38 de ai. „As u said “we fall, we break, we fail but then we rise, we heal, we overcome” @aaba81 u left too soon 🙏🏼❤️ #realstrong #rip”/ „După cum spuneai <>. Ai plecat prea curând. Odihnește-te în pace!”, a fost mesajul blondinei.

