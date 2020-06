Iulia Vântur, anunț de ultimă oră despre Salman Khan. Ce se întâmplă cu actorul

Iulia Vântur duce o viață liniștită și fericită în India, alături de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan. Vedeta a povestit, într-un interviu pentru click.ro, despre cum a petrecut perioada pandemiei în casa de vacanță din mijlocul junglei a starului internațional și despre viața alături de el.

Iulia Vântur (39 de ani) trăiește împreună cu Salman Khan în India de cinci ani și spune că această țară a devenit pentru ea o a doua casă. Despre perioada izolării vedeta a declarat că a ajutat-o să se redescopere, ieșind la lumină lucruri neștiute despre ea.

„Sunt de 3 luni jumătate în izolare deja. Am trecut prin multe stări. Inițial m-a încântat ideea de a avea 2 săptămâni libere, să fac tot ce nu reușeam pentru că nu aveam destul timp. Eram foarte pornită să văd filme multe, să citesc mult, să învăț lucruri noi. Nu am reușit să văd decât 5 filme în atâtea luni. După 2 săptămâni, nu am mai numărat zilele, am luat fiecare zi așa cum venea, acceptând că totul are un motiv și o lecție. Am învățat foarte multe despre mine în izolare“, a povestit Iulia pentru click.ro.