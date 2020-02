Transformarea totală a celei mai grase femei din România. Cât de mult a slăbit Mariana Buică

Cea mai grasă femeie din România a ajuns de nerecunoscut! Femeia a slăbit extrem de mult. Cum și-a schimbat stilul de viață și cât a ajuns să cântărească acum? Mariana Buică trăiește acum viața la care a visat mereu.

Mariana Buică este cunoscută în România drept cea mai grasă femeie. Aceasta a apărut de multe ori în cadrul unor emisiuni de televiziune pentru a cere ajutor. Femeia are doi copii și a reușit să slăbească nu mai puțin de 100 de kilograme. Cu toate că nu este mulțumită în întregime de rezultate, arată complet diferit și nu se teme deloc de viața sa, care era pusă în pericol înainte să scape de surplusul imens. Dacă în 2013, la doar 25 de ani, șoca o țară întreagă cu cele 240 de kilograme, acum a ajuns să se descurce singură. Înainte, Mariana era ajutată de apropiați pentru a face unele treburi.

Amintim că femeia din județul Dolj a reușit să slăbească în urma unor operații, dar și a unei diete severe. În anul 2014, Mariana susținea că a reușit să slăbescă 140 de kg în 10 luni, iar că schimbarea începută atunci a fost cea mai mare dorință a sa. „Nu aș mai putea să duc acum 100 de kg, îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, spunea sursa citată în 2014. Mariana nu doar că își face treburile singură în casă și în gospodărie, ci are grijă și de cei doi copii pe care îi crește singură.

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. (…) Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”

