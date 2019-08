Transformarea Olivia Steer, de la prima apariție la PRO TV până azi. Drama care a marcat-o pe soția lui Andi Moisescu

Mulți au uitat, dar Olivia Steer a apărut pentru prima și prima oară la TV în rolul de reporter la Știrile Pro TV, în anii 2000. Care a fost drama care i-a schimbat viața total și care a făcut-o să renunțe la televiziune? Ce a înverșunat-o atât de tare în privința medicinei și care a fost, de fapt, parcursul său, înainte e a se căsători cu Andi Moisescu?

Soția lui Andi Moisescu intra în casele românilor cu primele știri ale dimineții, la Pro TV. După ce a părăsit postura de reporter, a urmat Dansez pentru Tine, unde a surprins-o pe Olivia Steer la prima ediție a cuoscutului show, alături de Ștefan Bănică. Nu s-a terminat aici! Olivia mai avea apoi să intre în proiectele Business Magazin și Doamne de poveste.

În anul 2010, drama cumplită care i-a umbrit și schimbat viața a fost decesul surorii sale, Lavinia Steer. Atunci a renunțat definitiv la televiziune și și-a schimbat modul de viață și prioritățile. Aceasta a devenit cunoscută militând împotriva vaccinurilor, mamografiilor și a chimioterapiei.

Poreclită „micuța englezoaică”, acum mulți ani, datorită eleganței și fineții sale, Olivia este astăzi bucuroasă să se afle în sânul familiei sale și cât mai departe de ochii curioșilor. De asemenea, alege rareori să posteze diverse fotografii sau detalii pe rețelele de socializare.

În anul 2010, Lavini, sora Oliviei Steer, a fost răpusă de cancer la doar 38 de ani. Acesta a reprezentat anul cel mai dureros din viața fostei vedete Pro TV. Lavinia a fost diagnosticată cu cancer chiar în momentul în care era însărcinată, iar preț de cinci ani a continuat să se lupte cu cancerul. Din păcate, soarta a decis altceva, astfel că după bătălia dură pe care a avut-o cu boala secolului, corpul său a cedat.

„Când Lavinia a plecat puțin, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative. Lavinia a fost prinsă în caruselul alopatiei și a mai trăit cinci ani. A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani. Fiul ei seamănă foarte mult cu ea. Are aceeași ochi verzi. Este frumos. Mama mea l-a crescut pe Alex. Lavinia a născut prin cezariană și după a început să facă chimioterapie, nu a putut să-l mai crească”

Olivia Steer