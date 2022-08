Transformarea notabilă a Cristinei Cioran după ce a născut. Vedeta a spus fără perdea prin ce trece VIDEO

Cristina Cioran a înflorit, de când a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta a născut-o pe micuța Ema la vârsta de 44 de ani, fiind un adevărat exemplu pentru femeile care se tem să aibă copii după 40 de ani. Cât de mult s-a schimbat actrița după ce a devenit părinte. Blondina le-a spus celor de la Revista Ego, într-un interviu exclusiv.

Este una dintre cele mai cunoscute femei din România, o actriță apreciată de milioane de fani. Cristina Cioran se simte o femeie împlinită și fericită, iar de când a adus-o pe lume pe fiica ei, Ema, viața i s-a schimbat radical.

Deși și-a asumat faptul că a devenit mamă la 44 de ani, Cristina Cioran spune că este conștientă de faptul că diferența de vârstă dintre ea și fiica ei nu-i va permite să meargă la petreceri cu Ema, atunci când bebelușa va avea vârsta potrivită pentru cluburi.

Pe de altă parte, Cristina Cioran se simte dezamăgită de faptul că discriminarea în funcție de vârstă ar exista doar în România.

Cu toate acestea, vedeta recunoaște că atunci când va avea 60 de ani nu i se va părea potrivit să meargă la petreceri alături de fiica ei de 16, oricât de cool ar fi la acea vârstă. Pe de altă parte, Cristina Cioran se distrează mai bine acum, decât o făcea pe vremea când avea 19 ani.

„Ceea ce îmi place, în multe țări europene, este că nu există această discriminare de vârstă care există în România, dar într-adevăr dacă sunt niște locuri fix pentru adolescenți, ce să caut eu acolo. Să creadă toți că-i urmăresc? Să se ascundă de mine?

Nu există vechea Cristina sau noua Cristina. Consider că cu fiecare experiență pe care o avem, creștem câte puțin, evoluăm, așadar nu văd schimbări din astea drastice, de genul cum eram înainte, cum sunt acum.

Mi se pare că dacă am suferi după ce considerăm că am fi fost înainte, ar fi nasol, nu am putea să mergem mai departe. Cred cu tărie că dacă vrei să-ți faci timp, îți faci. De multe ori acest „nu am timp” e așa ca o scuză pentru alții”, a completat actrița pentru sursa citată.