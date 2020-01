Transformare totală. Ce s-a ales de Dana Roba, Magda Ciumac și Mădălina Pamfile. Din “fete rele” s-au făcut “fete de casă”

Cele care cândva făceau furori la TV nu mai seamănă deloc cu „fetele rele” ale showbiz-ului. În prezent, Dana Roba, Magda Ciumac sau Mădălina Pamfile trăiesc perioade foarte frumoase, în ipostaza de mămici. Divele de altădată s-au schimbat total, având preocupări tot mai diverse, față de momentele în care deveneau cunoscute. Unele dintre ele au renunțat total la ideea de carieră în lumina reflectoarelor, dar încă își țin fanii la curent cu activitatea, și-n 2020.

Transformare totală. Ce s-a ales de Dana Roba, Magda Ciumac și Mădălina Pamfile

Spre exemplu, Dana Roba a ales să se mute departe de agitația din Capitală, cel puțin pentru o perioadă, și să-și întemeieze o familie foarte frumoasă. Cunoscută drept fosta iubită a cântărețului de manele Nicoalae Guță, aceasta e căsătorită încă din ianuarie 2016. De când l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț, viața ei s-a schimbat foarte mult. În 2018, aceasta a devenit mămică pentru a doua oară și are două fetițe superbe. Dana se ocupă îndeaproape de creșterea acestora și își dedică timpul și siluetei, pentru că a marcat din nou reușita unei siluete demne de invidiat.

La rândul ei, Mădălina Pamfile este pe cale să devină mamă, tot pentru a doua oară. Aceasta are deja o fetiță, iar la sfârșit de 2019 a decis să le arate fanilor de pe rețelele sociale o imagine cu burtica de gravidă. Îmbrăcată într-o costumație tematică de Crăciun, fosta asistentă TV le-a făcut o mare bucurie urmăritorilor din mediul virtual. Însă, cu câțiva ani în urmă, lucrurile stăteau complet diferit pentru brunetă. Aceasta devenea celebră și datorită aparițiilor din revistele dedicate adulților.

„E o fetiţă. Anunţ de sarcină. Mamă. Soră. Sophia. Încă o fetiţă. Dragoste”, era mesajul Mădălinei Pamfile, ce însoțea poza de pe Facebook.

Din “fete rele” s-au făcut “fete de casă”

Totodată, fosta soție a lui Tolea, cea pe care românii și-o amintesc de la emisiunea lui Dan Diaconescu, de unde era nelipsită, nu mai seamănă cu cea de altădată. Vedeta are parte și-n prezent de un public foarte numeros căruia i se adresează, în mediul online, dar viața ei nu se mai desfășoară doar în lumina reflectoarelor. Madga Ciumac le-a arătat multor femei și cum a slăbit miraculos, cu câțiva ani în urmă. Astfel, a căpătat statutul de influencer pe rețelele sociale, după ce a slăbit în mod miraculos 25 de kilograme. În plus, și aceasta este mămica unui băiețel, pe nume Sasha, cu luptătorul de origine basarabeană. Copilil celor doi are în prezent vârsta de 14 ani.