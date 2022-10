Transformare majoră de look pentru Cristi Minculescu. Cum arată tuns scurt

Transformare majoră de look pentru Cristi Minculescu. Liderul trupei Iris a atras atenția imediat, după ce a hotărât să renunțe la frizura care l-a consacrat ani de zile în șir. Solistul în vârstă de 63 de ani a luat o decizie radicală. Cum arată acum.

În vârstă de 63 de ani, Cristi Minculescu pare mai tânăr ca niciodată. Cântărețul își trăiește viața la intensitate maximă și nu se lasă deloc intimidat de provocările vremii. În ultima perioadă de timp, liderul trupei Iris a dat dovadă de curaj, luând decizii cu adevărat surprinzătoare.

Cristi Minculescu este din ce în ce mai activ în mediul online – și nu numai. Artistul în vârstă de 63 de ani se implică direct în promovarea activităților sale pe rețelele sociale, printre internauți. Recent, artistul a mărturisit că se simte foarte bine, din absolut toate punctele de vedere.

Plin de vitalitate și binedispus, așa cum s-a descris chiar el însuși, Cristi Minculescu a decis să își facă o pagină pe platforma TikTok. Fanii l-au primit cu brațele deschise. Ba chiar, i-au transmis numai mesaje de apreciere, după ce au fost martori la cea mai recentă schimbare realizată de vedetă.

Cristi Minculescu a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. După ani de zile de apariții pe scenă cu părul lung, artistul a hotărât să renunțe la frizura care l-a consacrat. În cele mai recente postări de pe rețelele sociale, cântărețul apare cu părul tuns scurt. Internauții i-au lăudat îndrăzneala, exprimându-și uimirea față de schimbarea majoră de look.

Cristi Minculescu a făcut și primele declarații despre revitalizarea imaginii sale, mai ales în mediul online. Liderul trupei Iris susține că se simte în formă maximă. Vârsta, se pare, este doar un număr pentru artistul de 63 de ani.

Cât despre activitatea sa profesională, Cristi Minculescu a dezvăluit că nu prea mai dispune de timp liber. În fiecare zi, trebuie să se deplaseze la diverse evenimente artistice, împreună cu trupa sa.

„Am avut săptămâni cu show-uri de luni până duminică, fără pauză. Dar nu ne plângem. Nu există loc în care să ne simțim mai bine decât pe scenă. A fost o vară plină, iar acum urmează perioada sărbătorilor de iarnă, care este la fel. Poate după Revelion să reușim să ne odihnim puțin.

Mă simt foarte bine, într-adevăr, din toate punctele de vedere. Sunt plin de vitalitate și binedispus, mai ales că am și un nou look. Am luat cu asalt și TikTok-ul. Trebuie să mă urmăriți”, a spus Cristi Minculescu, într-o intervenție pentru PRO TV.