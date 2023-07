Transformare importantă pentru o vedetă din România după divorț: ‘Am luat-o de la zero’ (exclusiv)

Jurnalist, om de radio, antreprenor și creatoarea unuia dintre cele mai de succes spectacole pentru copii, Gașca Zurli. Ea este Mirela Retegan, femeia care a fost nevoită să treacă printr-o mulțime de transformări pentru a deveni omul de succes care este astăzi. A avut de luat multe decizii importante, mai ales după divorț. Dezvăluiri în exclusivitate pentru Impact.ro.

O idee genială și curajul de a o lua de la capăt, fără temeri în fața noului, i-au schimbat viața radical. Mirela Retegan sau Tanti Prezentatoarea, așa cum o știu mulți, este inima Găștii Zurli, un proiect care i-a adus foarte mare succes atât în România, cât și peste hotare.

Scriitoare, om de radio, antreprenoare, „Antrenorul Părinţilor” din România, vedeta a avut curajul de a lua viața de la zero atât pe plan profesional, cât și personal, după ce a divorțat de Cornel Sorian, tatăl fiicei sale, Maya.

Reporterii Impact.ro au stat de vorbă cu femeia care a scris istorie cu proiectul Gașca Zurli și a aflat mai multe detalii din culisele divorțului de fostul soț, despre cum a devenit cea mai bună variantă a ei ca mamă, dar și despre relația strânsă pe care o are cu fiica sa.

Mirela Retegan este un om pozitiv, vesel și optimist, care dezarmează orice răutate prin simpla ei prezență senină. Cu toate acestea, viața a avut grijă să o pună la multe încercări. Un divorț, pe când Maya avea doar patru ani, este numai una dintre ele.

Din fericire, vedeta în vârstă de 53 de ani le-a făcut față cu brio și a încercat zi de zi să devină cea mai bună versiune a ei. În primul rând pentru copilul său, pentru care și-a dorit să aibă parte de cea mai bună educație.

„Am reușit să depășesc orice pentru că m-am gândit mereu că dacă eu mor mâine Maya va rămâne cu tatăl ei, iar eu trebuie să construiesc o relație frumoasă și bună între mine și el și să-i susțin să-și construiască ei doi cea mai bună relație posibilă (…)

Mi-am dat seama că vreau să fiu cel mai bun exemplu pentru copilul meu, că vreau să fiu adultul pe care îl vreau în preajmă. Nu pot să-i cer Mayei ceva ce eu nu am făcut, așa cum nu pot să am pretenția de la oamenii din jurul meu să facă lucruri pe care eu n-am fost în stare să le fac și atunci am început să fac aceste schimbări în viața mea – să mă raportez altfel la situație și la probleme și să învăț să gestionez lucrurile fără să deranjez, fără să afecteze lumea din jurul meu. Mi-am pus așteptări doar de la mine și am muncit în fiecare zi să le obțin.

Am început să am grijă de corpul meu, fiind atentă la ceea ce mănânc și când să faci mișcare să conștientizezi mult mai mult nevoile pe care le are fiecare părticică a corpului. Apoi am început să fiu atentă la ce simt și să acționez în acord cu asta.”, a dezvăluit Mirela Retegan, în exclusivitate pentru Impact.ro.