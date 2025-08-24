Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia

Pe măsură ce vara se retrage și temperaturile încep să scadă, grădinarii caută metode prin care trandafirii să-și păstreze vitalitatea și frumusețea florilor până toamna târziu. Experții din Anglia au descoperit un truc simplu, la îndemâna oricui: utilizarea zațului de cafea pe sol. Această metodă nu doar că hrănește plantele, dar le ajută și să fie mai rezistente în fața secetei și solului compact.

Zațul de cafea și beneficiile pentru sol

Trandafirii pot avea dificultăți în lunile de final ale verii din cauza căldurii intense care compactează solul și limitează accesul rădăcinilor la apă și nutrienți.

Zațul de cafea devine un adevărat magnet pentru râme, care aerisește pământul și îmbunătățește drenajul. Viermii care se hrănesc cu zaț lasă în urmă membrane bogate în nutrienți, în timp ce azotul prezent în cafea stimulează creșterea frunzișului.

Frunzele mai mari captează mai multă energie solară, iar tulpinile puternice susțin flori mai mari și mai viguroase. În plus, mirosul acid al zațului descurajează dăunătorii precum limacșii, protejând trandafirii fără a folosi substanțe chimice, relatează the Express.

Cum se aplică zațul de cafea

Zațul de cafea trebuie să fie rămas, umed, după prepararea cafelei de dimineață. Pentru a-l folosi în grădină, acesta se lasă să se usuce la soare, evitând astfel apariția mucegaiului. Odată uscat, se presară aproximativ o jumătate de kilogram de zaț în jurul fiecărui trandafir.

Nu este necesară îngroparea acestuia, pentru a nu afecta rădăcinile, iar după aplicare se udă plantele cu aproximativ doi galoane de apă pentru a permite nutrienților să se infiltreze în sol. Această procedură se face o singură dată, însă efectele asupra creșterii și înfloririi sunt vizibile imediat.

Rezultatele și impactul asupra trandafirilor

Aplicarea zațului de cafea asigură trandafirilor hidratare și hrană suplimentară, chiar și după lunile toride de vară. Planta devine mai puternică, florile mai mari și mai durabile, iar grădina rămâne colorată și plină de viață până aproape de finalul toamnei.

În același timp, solul este aerisit și drenat corespunzător, prevenind acumularea de apă și apariția problemelor radiculare. Această metodă simplă și naturală combină eficiența cu protecția mediului, oferind o alternativă ușoară și prietenoasă pentru întreținerea trandafirilor.

