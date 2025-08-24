Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
24 aug. 2025 | 17:48
de Violeta Badea

Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia

Sfaturi pentru grădinari
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Trandafirii pot inflori pana toamna tarziu daca adaugi un singur element pe sol inainte de luna septembrie. Sursa foto: Profimedia

Pe măsură ce vara se retrage și temperaturile încep să scadă, grădinarii caută metode prin care trandafirii să-și păstreze vitalitatea și frumusețea florilor până toamna târziu. Experții din Anglia au descoperit un truc simplu, la îndemâna oricui: utilizarea zațului de cafea pe sol. Această metodă nu doar că hrănește plantele, dar le ajută și să fie mai rezistente în fața secetei și solului compact.

Zațul de cafea și beneficiile pentru sol

Trandafirii pot avea dificultăți în lunile de final ale verii din cauza căldurii intense care compactează solul și limitează accesul rădăcinilor la apă și nutrienți.

Zațul de cafea devine un adevărat magnet pentru râme, care aerisește pământul și îmbunătățește drenajul. Viermii care se hrănesc cu zaț lasă în urmă membrane bogate în nutrienți, în timp ce azotul prezent în cafea stimulează creșterea frunzișului.

Frunzele mai mari captează mai multă energie solară, iar tulpinile puternice susțin flori mai mari și mai viguroase. În plus, mirosul acid al zațului descurajează dăunătorii precum limacșii, protejând trandafirii fără a folosi substanțe chimice, relatează the Express.

Cum se aplică zațul de cafea

Zațul de cafea trebuie să fie rămas, umed, după prepararea cafelei de dimineață. Pentru a-l folosi în grădină, acesta se lasă să se usuce la soare, evitând astfel apariția mucegaiului. Odată uscat, se presară aproximativ o jumătate de kilogram de zaț în jurul fiecărui trandafir.

Nu este necesară îngroparea acestuia, pentru a nu afecta rădăcinile, iar după aplicare se udă plantele cu aproximativ doi galoane de apă pentru a permite nutrienților să se infiltreze în sol. Această procedură se face o singură dată, însă efectele asupra creșterii și înfloririi sunt vizibile imediat.

Vezi și Ce trebuie să faci săptămânal cu trandafirii din grădină pentru a continua să înflorească. Aşa vei avea flori până toamna târziu!

Rezultatele și impactul asupra trandafirilor

Aplicarea zațului de cafea asigură trandafirilor hidratare și hrană suplimentară, chiar și după lunile toride de vară. Planta devine mai puternică, florile mai mari și mai durabile, iar grădina rămâne colorată și plină de viață până aproape de finalul toamnei.

În același timp, solul este aerisit și drenat corespunzător, prevenind acumularea de apă și apariția problemelor radiculare. Această metodă simplă și naturală combină eficiența cu protecția mediului, oferind o alternativă ușoară și prietenoasă pentru întreținerea trandafirilor.

Vezi și De ce este esențial să tai trandafirii în septembrie. Trucul care îi ajută să reziste iarna!

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Adevarul
Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”
Monden
acum 4 ore
Ella Vișan de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea după criticile legate de infidelitatea cu Teo Costache: „Am primit amenințări cu moartea. E trist, foarte trist.”
Ella Vișan de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea după criticile legate de infidelitatea cu Teo Costache: „Am primit amenințări cu moartea. E trist, foarte trist.”
Monden
acum 4 ore
Horoscopul norocului. Cea mai bună zi pentru fiecare zodie în săptămâna 25 – 31 august 2025
Horoscopul norocului. Cea mai bună zi pentru fiecare zodie în săptămâna 25 – 31 august 2025
Horoscop
acum 6 ore
Cum protejezi plantele din grădină de temperaturile scăzute care urmează? Vor rezista până toamna târziu astfel
Cum protejezi plantele din grădină de temperaturile scăzute care urmează? Vor rezista până toamna târziu astfel
Sfaturi pentru grădinari
acum 10 ore
Parteneri
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Click.ro
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
Mediaflux
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Unica.ro