Traian Băsescu, foc și pară din cauza creșterii pensiilor și a alocațiilor: „Ce vrei? Atâta minte au, atâta fac. E tactica anilor ’90”

Traian Băsescu se arată extrem de indignat din cauza dublării alocațiilor și a creșterii pensiilor, sugerând că această metoda este una învechită de „cumpărare a voturilor cu banii publici”.

“Totul e să poată spune ”eu am dat” sau ”eu am vrut să dau””

Fostul președinte al României a declarat într-o intervenție la B1TV despre situația actuală din România, declanșându-se pe scena politică o bătălie pentru putere. Traian Băsescu susține că toate aceste creșteri de pensii și alocații sunt menite pentru a cumpăra voturile cu bani publici.

De asemenea, europarlamentarul PMP afirmă faptul că această tactică de măriri, fără a avea o situație stabilă a resurselor bugetare, este tipică perioadei anilor ’90. Din punctul său de vedere, un real ajutor pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor ar trebui îndreptat către mame, creându-le condiții mai bune.

„Este evident că sunt într-o competiție a demagogiei, în care nu-i interesează dacă statul are sau n-are bani, totul e să poată spune ”eu am dat” sau ”eu am vrut să dau”. E aceeași teorie din anii 1990 care devine, din păcate, tot mai puternică: să cumperi voturi din bani publici.

Asta e tendința și la mărirea pensiilor și la aceste alocații. Repet: trebuie create condiții mamei și nu mărite alocațiile pentru copii, că nu trebuie să intrăm într-o competiție cine face mai mulți copii. Oricum unii o pierd”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu cere construcția autostrăzilor

Fostul președinte sugerează conducerii statului câteva idei constructive pentru a le îmbunătăți viața generațiilor de astăzi, dar și celor viitoare. Discuția a pornit după ce miercuri, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea care respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului, prin care dublarea alocațiilor urma să fie amânată până la 1 august 2020. Potrivit unei alte legi, a fost anunțată majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie. De asemenea, premierul Ludovic Orban a menționat în nenumărate rânduri că pensiile și alocațiile vor crește atât cât va permite bugetul statului.

“La anul se dublează dublarea dublării. Ce vrei? Atâta minte au, atâta fac. Prea puțini se gândesc la viitorul copiilor. Ăsta nu e gând la viitorul copiilor să le dublezi alocația, ci să faci autostrăzi, să refaci sistemul de irigație a țării, să construiești spații de depozitare pentru legume și fructe, să nu mai stea cu ele la marginea drumului, să nu se mai întrebe toți deștepții de ce marile magazine nu iau produse românești ”, a concluzionat Traian Băsescu.