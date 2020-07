Traian Băsescu, anunț uluitor despre starea de urgență: “N-aș fi ridicat-o mai devreme de 15 iunie”. Semnalul de alarmă lansat de fostul președinte

În pofida tuturor recomandărilor, continuăm să batem record după record. Peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o singură zi. Alerta maximă se întâmplă la aproape trei săptămâni de când Curtea Constituțională a hotărât că oamenii nu sunt obligați să stea internați doar în baza unui ordin de ministru. De atunci, mii de pacienți Covid s-au împins pe ușile spitalelor. Ulterior a venit legea carantinării și izolării, în care Guvernul își pune toată speranța că va ține haosul sub control. Pe de altă parte, haosul nu ar fi existat, spune fostul președinte Traian Băsescu, dacă starea de urgență ar fi fost menținută până la jumătatea lunii iunie.

Traian Băsescu, semnal de alarmă: „Guvernul a pierdut controlul situației”; „N-aș fi ridicat starea de urgență mai devreme de 15 iunie”

Într-o intervenție la România TV, fostul șef de stat consideră că actualul guvern a pierdut controlul situației, drept pentru care singura soluție de a ne proteja împotriva coronavirusului rămâne aceea de a respecta măsurile sanitare și de distanțare fizică. Fostul președinte consideră că este foarte greu să se revină acum la starea de urgență. Mai mult, este de părere că în prezent „suntem propriul nostru protector din punct de vedere al sănătății”.

„Este foarte greu acum s-o faci. Populația a primit un tratament extrem de dur în timpul stării de urgență. Adică, dacă vă uitați în regulamentul sanitar international si in decizia 1082 a Parlamentului si a Consiliului UE, care preia regulamentul si-l dezvolta pentru UE.

Sunt doua comandamente in timpul unei pandemii. Unu, respectarea drepturilor fundamentale. Deci, atunci cand impui carantina sau izolarea trebuie sa ai in vedere si drepturile fundamentale.

Doi, al doilea comandament este comunicarea, in asa fel incat sa-ti faci din populatie un partener. In mod categoric, atata timpo cat l-ai luat pe om, l-ai bagat in carantina si ii spui ,,tu stai 14 zile aici,, fara sa ii faca analizele la intrarea in carantina este un abuz”, a sustinut Basescu.

Joi, 23 iulie, în România s-au înregistrat 1.112 cazuri noi de Covid-19.

„Nu poti sa-i intorci inapoi in starea de urgenta, pentru ca au fost tratati exact ca niste infractori, luati si bagati 14 zile, si nu-I faci tu analize in 14 zile. Pur si simplu au fost tinuti intr-o detentie 14 zile. Deci, nu mai pot reveni la un parteneriat cu populatia si atunci solutia este sa-l incerce totusi”, a continuat oficialul.

Europarlamentarul a comentat și faptul că actualul președinte, Klaus Iohannis, nu a purtat masca de protecție în sala de ședință a Consiliului European: „Discutăm de parte instituțională. Era în interiorul camerei în care se ține Consiliul European și portul măștii a fost opțional. A ținut de educația fiecăruia”.

„N-aș fi ridicat-o mai devreme de 15 iunie, adică o dată la care aș fi putut estima că autoritățile sanitale au pus sub control evoluția pandemiei.”