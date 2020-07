Traian Băsescu îi desființează pe Arafat, Tătaru și Vela: „Numai niște tâmpiți ar putea face asta”

Traian Băsescu a răbufnit public după ce „pandemia de COVID-19 a scăpat de sub control”. Fostul președinte al României trage un semnal de alarmă și avertizează cetățenii că a sosit momentul în care fiecare trebuie să respecte toate măsurile de prevenție pentru a evita transmiterea comunitară și dezvoltarea unor noi focare de infecție.

Pe cine acuză Traian Băsescu pentru situația actuală din România

Fostul președinte le transmite cetățenilor să respecte regulile recomandate de autorități, printre ccare se regăsesc distanțarea fizică, purtarea măștilor, igiena corporală și evitarea zonelor aglomerate.

Invitat în cadrul unei intervenții la Romania TV, Traian Băsescu le cere responsabililor din Sănătate să achiziționeze din timp ventilatoare necesare în secțiile speciale de tratament pentru pacienții cu Covid-19.

“Cred că suntem la limită de a mai face față pandemiei din punct de vedere al paturilor echipate cu sistemele de ventilație, dar îi sfătuiesc pe guvernanți un lucru, să facă un stoc de echipamente medicale. Să nu aștepte să rămâne fără ventilatoare, să facă de acum cerere”, a declarat acesta.

De asemenea, europarlamentarul PMP consideră că această criză sanitară din România se datorează dezinformării privind numărul cazurilor puține (din cauza unui număr mic de teste efectuate), dar și din cauza ridicării timpurie a stării de urgență.

“Atâta timp cât OMS a declarat pandemie și România trebuie să aplice tratament de pandemie. Numărul mic de testări, nu din lipsa tratamentelor, a dus la o dezinformare. Pe urmă au dat ocazia ridicării stării de urgență. Eu am susținut că nu trebuia ridicată starea de urgență până la 15 iunie”, a spus Traian Băsescu.

Mesaj tranșant pentru autorități

Traian Băsescu consideră că situația cazurilor de COVID-19 este scăpată de sub control, de vină fiind în primul rând autoritățile, neștiind să gestioneze corect începuturile.

“Ce este cert este că suntem în fața unei pandemii scăpate de sub control. A fost scăpată de sub control sub 3 aspecte. Primul și cel mai important, modul în care a fost gestionată pandemia în prima parte.

Vă dau un exemplu, sunt un susținător al carantinei, dar e o prostie, trebuie să fii stat fără minte să bagi oameni în carantină 14 zile în loc să-i trimiți în caratină până când află rezultatul testului și pe urmă să le dai drumul dacă sunt sănătoși.

Numai niște tâmpiți țin oamenii 14 zile în regim de carantină fără să le facă testarea. Asta a creat o imagine îngrozitoare despre carantină, o imagine de parcă e pușcărie. Celula de trio do-re-mi cu Arafat, Interne, Sanatate, la cum s-a discreditat aceasta echipă nu mai poate fi credibilă în fața populației”, a mai declarat Băsescu, potrivit evz.ro