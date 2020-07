Traian Băsescu a jignit-o pe Gabriela Firea. Ce a putut să spună fostul președinte

România este în criză! Și asta se vede, atât în numărul masiv de noi infectări, în haosul aturoităților și imposibilitatea lor de a gestiona situația, dar și prin lipsa infrastructurii în sistemul medical românesc, care este în pragul colapsului.

Traian Băsescu cuvinte grele la adresa Primarului General al Capitalei

Noua criză epidemiologică, mai nou a devenit un nou instrumet folosit în interese politice și nu așa cum ar fi trebuit să fie de drept, un moment bun pentru toate partidele din spectrul politic românesc să se unească pentru o cauză comună, a cetățeanului. În aceste condiții politicienii autohtoni ies public și se acuză reciproc de multele nereguli existente în acest moment în România. Într-o postare pe rețelele de socializare, în modu-i caracterstic, fostul președinte Traian Băsescu a comentat anumite afirmații ale Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea. Acesta a fpăcut afirmația, comform căreia, că doar primarul general al Capitalei ”mai crede că păcăleşte pe toată lumea că ea este salvarea celor care încep să nu mai aibe paturi în secţiile ATI”.

”Specialistă în a crea confuzie”

Comentariul fostului președinte vine în urma unor declarații făcute de Gabriela Firea referitoare la lipsa dotărilor spitalelor, afectate de numărul mare de pacienți internați, și de ieșirile sale pe la posturile TV.

”E josnic doamnă,

Mai zilele trecute, doamna Firea a sărit ca arsă aflând că un bolnav în stare critică a fost transferat la Ploieşti pentru că în Bucureşti nu mai erau locuri libere la terapie intensive. Specialistă în a crea confuzie primăriţa a început să turuie pe toate posturile de televiziune câte paturi disponibile are EA la dispoziţie şi cum EA care face ochelari la tot poporul, repară dinţii la tot poporul, ia tensiunea la tot poporul, testează tot poporul etc, etc poate da paturi la tot poporul infectat cu SAR-COV-2 şi mai şi tratează tot poporul de COVID-19.



O împiedică doar Ministerul Sănătăţii care n-o bagă în seamă, că altfel EA, care se pricepe la orice boală, ar oferi paturi de spital la tot poporul. Ştie însă că nu de paturi pentru tratarea COVID – 19 duce lipsă Ministerul Sănătăţii, ci de paturi ATI echipate corespunzător. Biata intrigantă nu a înţeles că tot mai mulţi schimbă canalul când începe să-şi reverse peste ţară cunoştinţele medicale având abordări care seamănă confuzie. Oamenii au înţeles că nu de paturi duce lipsă Bucureştiul, ci de paturi echipate cu sisteme de ventilaţie în secţiile ATI. Doar Firea mai crede că păcăleşte pe toată lumea că ea este salvarea celor care încep să nu mai aibe paturi în secţiile ATI. Ce josnic este să încerci a valorifica boala şi moartea în scop electoral.”, scrie Traian Băsescu pe facebook.