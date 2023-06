Tragedie în turul Elveției. Cum s-a petrecut accidentul în care a murit ciclistul Gino Mader și ce au transmis conducătorii echipei Bahrain – FOTO

Veste îngrozitoare în sportul mondial. Ciclistul elvețian Gino Mader și-a pierdut viața după ce a căzut într-o râpă, în urma unei coliziuni cu americanul Magnus Sheffield. Directorul echipei Bahrain, Milan Erzen, a transmis un mesaj emoționant, în urma acestei tragedii.

Sportul mondial îmbracă haine de doliu. Ciclistul Gino Mader și-a pierdut viața în urma unui accident din turul Elveției. Tragedia s-a petrecut într-un loc despre care se știe că este destul de periculos unde cicliștii coboară în vitează pe o pantă foarte înclinată urmată de o curbă destul de strânsă. Gino Mader și Magnus Sheffield s-ar fi prăbușit într-o râpă, după ce s-ar fi lovit, dar nu este foarte clar ce s-a întâmplat.

După câteva ore, medicii au anunțat cumplita veste. Ciclistul elvețian și-a pierdut viața la spital, din cauza rănilor provocate de căzătura foarte puternică.

Directorul echipei Bahrain, Milan Erzen, a fost devastat după moartea rutierului elvețian. La fel și ceilalți cicliști din tur care au fost fotografiați în timp ce se rugau.

Maybe not the right moment but I went back to see where it happened. It makes sense why it happened here now, it is super scary here tbh. Rest in peace Gino 🙏 #cycling #ginomader #TourdeSuisse2023 pic.twitter.com/hGzZyCDa1p

— Denis (@1ddenis1) June 16, 2023