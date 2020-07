Tragedie în SUA. Cunoscutul actor a murit la 41 de ani

Doliu la Hollywood! Un îndrăgit actor, cunoscut pentru rolurile sale de pe Broadway, a pierdut lupta cu viața la doar 41 de ani din cauza temutului virus. Anunțul tragic a fost făcut chiar de soția sa.

Doliu la Hollywood! A murit la doar 41 de ani, din cauza COVID-19

Nick Cordero, un actor canadian cunoscut pe Broadway, a murit la doar 41 de anu, după o luptă crâncenă cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de soția lui, Amanda Kloots. Actorul a luptat 95 de zile cu virusul, din cauza căruia a pierdut un picior.

„Dumnezeu are acum încă un înger în Rai. Dragul meu soț a murit în această dimineață. A fost înconjurat de dragostea familiei, în timp ce s-a stins încet din viață“, a scris Amanda Kloots, duminică seară, pe Instagram.

Tot ea anunța, în urmă cu trei zile, că soțul ei avea nevoie de un dublu transplant de plămâni din cauza infecției cu SARS-CoV-2.

„Mi-au zis de patru ori că nu va supravieţui. Uneori, le era teamă că nu va trece cu bine peste noapte“, a mărturisit soția actorului.

Infecția i-a slăbit atât de tare musculatura, încât actorul nu se mai poate mişca sau vorbi. Potrivit spuselor soției, acesta nu suferea de alte probleme medicale.

„Plămânii lui Nick au fost puternic afectați. Arătau de parcă ar fi fumat timp de 50 de ani, atât de afectați erau“, a mai spus Amanda.

Cine a fost Nick Cordero

Născut în Canada, Nick s-a mutat la New York și a urmat o carieră în teatru. În anul 2014, acesta a fost nominalizat la premiile Tonny pentru rolul din musicalul „Bullets Over Broadway“, rol pentru care a primit premiul „World Theater and Outer Critics Circle Award“.

Nick Cordero a mai jucat în piesa de teatru „Waitress“ și în musicalul „A Bronx Tale“. Totodată, a apărut și pe micile ecrane în mai multe episoade din „Blue Bloods“, „Law & Order: Special Victims Unit“ și „Lilyhammer“.

În urma lui a rămas o soție îndurerată și un copil de un an, pe nume Elvis, fără un părinte.