Tragedie în lumea modei din România. A murit la doar 29 de ani

Tragedie fără margini în lumea designerilor din România. O tănără creatoare de modă a murit la doar 29 de ani din cauza unui anevrism cerebral. Cine era tânăra plină de viață care s-a stins acum câteva zile. Acum câteva săptămâni fusese la un concert alături de logodnicul său.

Dramă în familia unei creatoare de modă din Cluj. Brigitta Dachmann a încetat din viață la frageda vârstă de 29 de ani. Frumoasa brunetă a murit în urma unui anevrism cerebral, iar familia și prietenii ei cei mai apropiați încă nu se pot obișnui cu ideea că tânăra nu mai este printre ei.

Conform jurnaliștilor de la bzc.ro, designerul de pălării Brigitta Dachmann avea doar 29 de ani și era originară din Satu Mare, deși era stabilită în localitatea Cluj-Napoca. Frumoasa creatoare de modă a decedat după ce a suferit un anevrism cerebral. Nimeni nu se aștepta ca tânăra să aibă probleme de sănătate, iar moartea ei subită i-a șocat pe toți cunoscuții săi.

Brigitta Dachmann nu dădea semne că ar suferi de probleme de sănătate. Mai mult de atât, designerul la începutul lunii august, femeia a mers împreună cu logodnicul ei la un festival celebru de muzică, acolo unde s-a distrat de zile mari.

Frumoasă, plină de viață și apreciată, designerul de numai 29 de ani postase pe rețelele de socializare cum dansează la celebrul festival. Se pare că Brigittei i s-a făcut rău atunci când a ajuns acasă, iar cauza decesului a fost cumplită: anevrism cerebral.

În data de 19 august, Brigitta Dachmann se afla în moarte cerebrală la secția ATI II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Cu durere în suflet, părinții creatoarei de modă au luat cea mai grea decizie din viața lor atunci când au fost de acord să doneze organele copilului lor, ajutând astfel alte persoane bolnave.

Două fete în vârstă de 18 și 19 ani, din Harghita, respectiv Cluj vor fi salvate datorită gestului incredibil al părinților regretatei designerițe. Ficatul tinerei a ajuns în București la un pacient internat la Institutul Clinic Fundeni.

Atunci când ironia sorții este mult prea crudă. Acum ceva timp, o femeie din Botoșani pe nume Rița Atodiresei a venit la spital cu fiul său ce avea nevoie de transplant de cornee. Medicii au aflat că în urmă cu 3 ani, femeia trecuse printr-o adevărată dramă când băiețelul ei de numai 3 ani suferise un accident violent de mașină.

La momentul respectiv, mama băiatului și-a dat acordul ca organele fiului său să fie donate, fără să știe că peste 3 ani avea să aibă și ea nevoie de un asemenea lucru.

„Eu nu aveam un gard bun atunci când s-a întâmplat și a ieșit în stradă. Venea mașina și mi l-a izbit. A decedat la 3 ani și 4 luni, acum 16 ani, când l-a izbit frontal o mașină de pe marginea șanțului. Nu i-a rupt mâna, nu i-a spart capul, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, era conștient, nu era mort. Plângea după ce l-a izbit jos și am ajuns cu el la Spitalul Județean din Botoșani și ne-a trimis la Iași.

Medicii mi-au spus acolo că poate așa va avea șanse să scape. În Iași mi-au spus că nu are șanse de a scăpa, dar în schimb mi-au spus că are ceva plesnit la inimă și m-au întrebat dacă sunt de acord să donez corneea și alte organe care mai sunt bune din el și am spus că da”, a declarat Rița Atodiresei pentru jurnaliștii de la vremeanoua.ro.