Tragedie în familia lui Mircea Solcanu. A murit mama fostului prezentator

Fanii lui Mircea Solcanu sunt șocați de cele auzite. Celebrul fost prezentator trece prin momente cumplite. Bărbatul a aflat de că mama lui a încetat din viață. Chiar vedeta a anunțat prin cadrul unui mesaj vestea cea tristă. „Lui mami i-au crescut aripi…. Poți fi mândră de ele, acum și eu, și Cristina știm că numele nostru e imprimat pe-o aripă de înger ce zboară Sus în Cer!”, a scris Mircea Solacnu pe pagina personală de Instagram.

Acesta a ales să renunțe la lumina reflectoarelor și să își încheie cariera, iar la scurt timp s-a mutat în Constanța. Bărbatul suferă de cancer și și-a pierdut auzul pe partea dreaptă, iar acum vestea tragică l-a întristat enorm.

El declara în urmă cu ceva timp că a fost alături de mama sa în fiecare zi și că nu s-a dezlipit deloc de ea. Mircea Solcanu spune că mama sa era imobilizată la pat și s-a învățat foarte greu să aibă grijă de ea.

„Mama mea este suferindă și trebuie să petrec mai mult timp aici împreună cu ea și acum și cu sora mea. Din noiembrie mi-am petrecut timpul 24 din 24 cu ea. Am învățat în timp cum se are grijă de un om care acum este imobilizat la pat. Mai schimb pamperși, mai spăl. Mai fac de mâncare”, a povestit el, în urmă cu ceva timp.

Fosta vedetă a vorbit despre problemele pe care le întâmpină și despre efectul pandemiei care s-a lăsat asupra vieții lui. Această încearcă totuși să nu se simtă copleșit.

„În afara studiilor, cu nimic. Nu mai găsesc plăcerea în lucrurile care odată îmi plăceau. Încerc să îmi definesc alte lucruri de care să mă bucur. Însă până acum, în afară de credință și sufletul meu, nu am găsit”.

„Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a dezvăluit Mircea