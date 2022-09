Tragedie imensă într-o casă din Mureș. Copil de 7 ani, mort în urma unui incendiu violent. Frățiorul și bunicul său se află în stare critică

Un incendiu teribil a izbucnit, miercuri noapte, în Reghin, acolo unde doi copii, de 7 și 10 ani, se aflau în casă împreună cu bunicul lor. Tragedia a avut loc în jurul orei 23:30, atunci când o mare parte dintre vecini dormeau. Cel care a observat focul a fost un tânăr aflat în apropierea casei, acesta fiind și cel care a alertat autoritoțile, dar și alți localnici. Din păcate, intervenția medicilor a fost tardivă pentru unul dintre copii, în timp ce restul victimelor se află în comă.

Un incendiu extrem de violent s-a produs la o casă din Reghin, județul Mureș, acolo unde erau prezenți doi frați și bunicul lor. Văzând cum casa este înghițită de flăcări, vecinii au dat imediat alarma la 112, fără a pute ainterveni altfel pentru salvarea lor.

La sosirea salvatorilor, cei doi copii și bunicul lor au fost scoși din casa mistuită de foc, fiind transportați la spital. Din cauza intoxicării cu fum, dar și a rănilor provocate, copilul de 7 ani nu a mai putu fi salvat de medicim în ciuda tuturor manevrelor de resuscitare. Cu privire la starea copilul de 10 ani și a bunicului lui, de 65 de ani, medicii sunt rezervați, cei doi aflându-se în comă.

Tragedia a fost confirmată și de ISU Mureș, care a menționat că incendiu s-a extins rapid pe o suprafață mare din casă. Din păcate, acțiunea de stingere a focului le-a dat bătăi de cap pompierilor.

Un martor care a observat că locuința celor trei victime a fost cuprinsă de flăcări a povestit ce a simțit în momentul în care a văzut ce se întâmplă. Acesta a alertat autoritățile, dar i-a fost frică să intervină din cauza violenței cu care se manifesta incendiul.

„ Eu am ieşit afară şi am strigat să iasă toţi din casă. Eu nu dormeam. I-am trezit pe toţi. Am ieşit şi am luat buteliile. Ce am putut am făcut şi eu. Era dezastru. Au explodat geamurile. Am vrut să intru după ei înăuntru, dar nu se mai putea intra. Nu s-a mai putut face nimic”, a povestit bărbatul, potrivit observatornews.ro.