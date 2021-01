Tragedie imensă în Cluj. Tânără, spuberată în fața casei de un excavator. Șoferul vinovat era beat și nu avea permis de conducere

Tragedie fără margini în Câmpia Turzii, acolo unde o fată plină de speranțe și visuri a fost mutilată de un excavatorist iresponsabil. Dorel Ciucaș, muncitor la conducta de apă din zonă, s-a urcat la volanul unui utilaj pentru care nu avea permis de conducere. De aici, până la nenoroci o tânără de 25 de ani a fost doar un singur pas.

Tragediile se țin lanț în țara noastră, dat fiind faptul că mulți români provoacă în mod conștient rău semenilor. Acesta este și cazul unui muncitor din Câmpia Turzii, care s-a urcat sub influența alcoolului într-un buldoexcavator, utilaj extrem de periculos pentru cei care se află în apropierea lui.

Ghinionul a lovit o tânără de 25 de ani care a dorit să se urce în mașina personală pentru a pleca în oraș. Din păcate, Dorel se afla chiar în fața casei sale, la volanul utilajului. În câteva secunde, bărbatul a virat extrem de rapid la stânga, moment în care fata a fost lovită cu lama utilajului.

Tânăra nu este singura lovită de utilaj, astfel că șoferul băut a intrat cu toată forța în mașina fetei.

În urma impactului devastator, victima a fost trântită la pământ. Cu ultimele puteri, aceasta a cerut ajutorul tatălui său.

„Cam dupa vreo 2-3 minute mă sună şi zice: tată, ieşi afară. M-a lovit un utilaj. Şi când am ieşit afară, era căzută jos, maşina era lovită şi am încercat să o ridic”, a povestit în lacrimi tatăl fetei, pentru Observator .

Până în acest moment, tânăra nu și-a revenit din șoc. Internată în spital, aceasta încearcă să-și amintească cum s-a petrecut accidentul.

„Am ieşit din curte, am văzut că vine utilajul. Iniţial, am zis că nu deschid uşa ca să nu lovească cumva uşa. Când a ajuns în dreptul meu, am văzut că virează brusc stânga. În momentul acela nu am mai putut să reacţionez nicicum”, a povestit Monica pentru Observator.