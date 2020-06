Tragedie fără margini în sport. Un jucător de fotbal a fost împușcat mortal

Doliu în lumea sportului! Un fost jucător în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a fost împușcat mortal în timpul unei tentative de jaf! Mai multe detalii, în paragrafele următoare.

Tragedie în lumea sportului. A fost împușat mortal

Donald „Reche“ Caldwell, un fost jucător din NFL în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață după ce a fost împușcat în timpul unei tentative de jaf. Evenimentul nefericit s-a întâmplat pe 6 iunie, chiar de ziua de naștere a sportivului.

Fostul jucător a debutat sub culorile universităţii din Florida, iar mai apoi a evoluat, timp de şase sezoane, în Liga profesionistă de fotbal american pe postul de „wide receiver“, sub formațiile San Diego Chargers, New England Patriots şi Washington Redskins.

„A fost un om bun, care zâmbea tot timpul. Era gata să ajute pe oricine. Şi-ar fi dat şi cămaşa de pe el, dacă i-o cereai“, a declarat mama sportivului pentru New York Post.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul tragic s-a întâmplat chiar în fața casei celebrului jucător, moment în care a fost atacat de doi bărbați. Donald Caldwell a fost împușcat în picior și în piept, iar în timp ce era transportat la spital a pierdut lupta cu viața. Potrivit informațiilor furnizate de sursa menționată anterior, pare a fi vorba despre o reglare de conturi sau un jaf.

„Odinhneşte-te în pace! Toată dragostea mea“, este mesajul postat de colegul său, Tom Brady, cel ce i-a adus un ultim omagiu fostului jucător de la New England Patriots.

Întrucât a fost găsit vinovat într-un proces de fraude, vedeta NFL risca, alături de mai mulți colegi implicați până la 10 ani de închisoare. Bărbatul nu a mai apucat să își primească sentința, împușcăturile fiindu-i fatale.