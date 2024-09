Tragedia care i-a schimbat radical viața lui Eduard Novak, singurul campion paralimpic al României

După cum bine se știe, inclusiv anul acesta au loc Jocurile Paralimpice, la Paris, după încheierea evenimentelor sportive dedicate sportivilor normali. Evenimentul a început pe 4 septembrie, iar în lotul paralimpic român ar fi trebuit să se afle și Eduard Novak, singurul campion paralimpic al României. Dar, puțini știu că avut parte de o tragedie care i-a schimbat radical viața.

Dar, conform unor informații de ultimă oră, sportivul a declarat că se va retrage și nu va mai participa, din păcate, la evenimentele din acest an la Paris, dar nici în general:

„M-am gândit foarte bine la concursul de mâine, cursa de fond cu cele două categorii – C5 şi C4 – comasate.

Din totalul de 26 de sportivi de la start, doar trei sunt sportivi cu proteză. Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling, mă simt în plus şi consider că acest concurs nu este egal şi just în niciun fel. Tocmai de aceea, cu părere de rău vă anunţ că mâine nu voi mai lua startul.

Mă retrag din cursă şi mă retrag oficial şi din acest sport care nu mai este pentru oamenii cu dizabilităţi şi care a ajuns acum victima intereselor politice ale unor ţări dominante. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul!”, a notat Novak pe Facebook.