Tradiții și obiceiuri de Ziua Îndrăgostiților 2023. Ce este bine să pui sub pernă ca să-ți visezi ursitul

Valentine’s Day, denumită și sărbătoarea iubirii, este celebrată anual pe data de 14 februarie. Această sărbătoare este așteptată de toți îndrăgostiții de pe tot globul, pentru a-și putea exprima mai bine sentimentele pentru jumătatea lor. În această zi, și românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri de Ziua Îndrăgostiților 2023.

De unde a apărut sărbătoarea de Ziua Îndrăgostiților

Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în fiecare an pe 14 februarie. Se spune că această sărbătoare este în esență laică, care își are rădăcinile din creștinism. În ultimii ani, aceasta și-a pierdut din intensitatea religioasă și a devenit o sărbătoare a tuturor celor îndrăgostiți.

Valentin’s Day îl are ca protagonist principal pe Sfântul Valentin, un preot creștin din Roma, care ar fi trăit în secolul al III-lea. Se spune că el obișnuia să organizeze ceremonii de căsătorie pentru tinerii creștini, persecutați pe atunci în Imperiul Roman. Atunci, mulți îl cunoșteau ca protector al îndrăgostiților.

La vremea respectivă, împăratul Claudius al II-lea credea că burlacii sunt soldaţi mai buni decât bărbaţii însuraţi. Pentru că nu era de acord cu această regulă, Sfântul Valentin a sfidat măsurile luate de împăratul Claudius al II-lea și a continuat să cunune tineri în secret.

Aflând de faptele preotului Valentin, Claudius al II-lea a fost arestat și torturat, ca să renunțe la credința lui. Pentru că a refuzat, a fost decapitat în anul 496, pe 14 februarie. La vremea respectivă, Papa Gelasius a decis ca această zi să-i poarte numele și să fie dedicată martiriului său. Rămășițele Sfântului Valentin se află în prezent în Biserica Sfântul Praxedes.

O altă legendă spune că Sfântul Valentin s-a îndrăgostit de Iulia, fata gardianului său, Asterius. Tânăra era oarbă și el i-ar fi redat vederea. Mai mult de atât, Valentin i-a transmis un mesaj de adio tinerei, semnat Al tău Valentin. Acum, această tradiție este dusă mai departe de îndrăgostiții din întreaga lume, însă bilețele de amor nu mai au o semnificație tristă.

Tradiții și obiceiuri de Valentine’s Day 2023. Ce trebuie să faci pe 14 februarie

Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților este o zi specială pentru mulți români. Este o zi în care se arată dragostea, se fac cadouri și se petrec momente speciale cu persoana iubită. Pentru a marca această zi, românii au o mulțime de tradiții care se desfășoară an de an. Pe 14 februarie există multe tradiții și obiceiuri care s-au transmis de-a lungul generațiilor și care sunt practicate și în ziua de astăzi.

Una dintre cele mai populare tradiții românești pentru Ziua Îndrăgostiților este oferirea de trandafiri roșii. Roșul este considerat drept simbolul dragostei în cultura românească și, de obicei, bărbații oferă trandafiri roșii femeilor pentru a le arăta cât de mult le iubesc.

O tradiție populară destul de cunoscută la noi, de Valentine’s Day, este schimbul de mâncare tradițională românească. De Ziua Îndrăgostiților, cuplurile vor avea grijă să împartă mâncarea pe care o consumă la o cină romantică. Acestea pot include mâncăruri tradiționale, cum ar fi sarmale, mămăligă și cozonac.

Citește și: Mesaje de Valentine’s Day 2023. Cele mai frumoase declarații de dragoste de Ziua Îndrăgostiților

De asemenea, cuplurile fac și schimb de cadouri de Ziua Îndrăgostiților. Darurile includ ciocolata, flori, bijuterii sau articole lucrate manual.

Tot pe 14 februarie, fetele nemăritate pot afla afla numele viitorului soț. Tot ce trebuie să facă acestea este să se gândească la 6 persoane de sex masculin pe care le consideră potrivite pentru căsătorie și să le enumere în gând. În acel timp trebuie să răsucească codița unui măr. Se spune că numele celui pe care l-a avut în gând atunci când s-a rupt codița mărului este persoana care îi va fi soț.

De Ziua Îndrăgostiților, fetele nemăritate îşi pot visa ursitul

Tot în ziua de Sfântul Valentin, înainte de culcare, fetele îşi pun sub pernă o floare de coada şoricelului. Tot o superstiție străveche spunea că prima persoană de sex opus pe care o întâlneau în dimineața Sfântului Valentin era și persoana cu care se căsătoreau. Sunt persoane care și astăzi cred în această metodă și o aplică, an de an.

Tot în dimineața zilei de Sfântul Valentin, primul nume al persoanei pe care îl vei auzi la radio sau la tv va fi numele persoanei cu care te vei căsători în viitorul apropiat.

Pe de altă parte, dacă vezi un stol de porumbei albi pe 14 februarie înseamnă că vei avea o căsnicie îndelungată, frumoasă și liniștită. În schimb, dacă vezi un liliac, soțul tău va fi cel mai probabil jucător de baseball. O altă superstiție spune că trebuie să fii atentă și dacă vezi o veveriță de Sfântul Valentin. Se crede că viitorul bărbat va fi unul zgârcit și exagerat de econom.

Citește și: Idei de cadouri de Valentine’s Day 2023. Daruri cu care îți poți impresiona partenerul de Ziua Îndrăgostiților