Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion 2024. Ce trebuie să faci neapărat pe 7 ianuarie, pentru a fi ferit de rele și boli tot anul

Pe data de 7 ianuarie, an de an, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul are întotdeauna loc a doua zi după Bobotează. În această zi de mare sărbătoare, românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion 2024. Iată care sunt cele mai importante!

Cine a fost Sfântul Ion

După Bobotează, pe data de 7 ianuarie 2024, îl prăznuim și pe cel care L-a botezat pe Isus Hristos în Iordan. Aproximativ două milioane de români poartă numele Sfântului Ioan și își sărbătoresc ziua onomastică pe 7 ianuarie.

Sărbătoarea de Sfântul Ion mai este cunoscută și sub numele de „Înaintemergătorul Domnului” sau „Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”. Conform calendarului creștin ortodox, Ziua Sfântului Ioan încheie perioada Sărbătorilor de iarnă, începute de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.

Tradiția populară spune că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor și se mai ține pentru ca pruncii să se nască sănătoși, fără malformații sau diformi. Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: Zămislirea lui (23 septembrie), Nașterea (24 iunie), Soborul lui (7 ianuarie), Tăierea Capului (29 august), Prima și a două aflare a capului lui (24 februarie) și A treia aflare a capului (25 mai).

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era rudă cu Fecioara Maria, mama lui Iisus. Prorocul Ioan a început să predice înaintea lui Iisus, având rolul de a pregăti poporul pentru primirea Mântuitorului și a-L face cunoscut. Deoarece este o sărbătoare atât de importantă și cu cruce roșie în calendar, există și multe tradiții și obiceiuri legate de Sfântul Ion, pe care credincioșii le respectă cu sfințenie.

Citește și: Mesaje și urări de Sfântul Ion 2024. Felicitări deosebite pentru sărbătoriți

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion 2024. Ce se face pe 7 ianuarie

Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

Potrivit tradiției populare, se spune că după Sfântul Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul şi temperaturile încep să crească. Pe data de 7 ianuarie nu se bea vin roșu, pentru că acesta amintește de martiriul Sfântului Ioan.

Totodată, se spun că dacă nu ești vesel în această zi, vei fi trist tot restul anului. Cei care serbează această zi speră ca gospodăriile lor să fie ferite de foc și animalele, de fiarele sălbatice.

Citește și: Interzis să pui asta pe masă de Sfântul Ion. Ce nu ai voie să consumi sub nicio formă pe 7 ianuarie

„Iordănitul femeilor”, cel mai vechi obicei

În ziua de Sfântul Ion există obiceiul „Iordănitul femeilor”, care este, de fapt, o petrecere a nevestelor. Femeile se adună la o gazdă, unde aduc fiecare alimente și băutură, apoi petrec până dimineața, spunând că se „iordănesc”.

Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este „Iordăneala”. Mai mulți tineri care au luat de la preot, în ajunul Sfântului Ion, agheasmă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și, după terminarea slujbei, stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii „iordăniți” trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani, cu care seara chefuiesc, potrivit Ziarul Unirea.

Citește și: Crăciun pe rit vechi, tradiții și obiceiuri. Cine îl sărbătorește pe 7 ianuarie