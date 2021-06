Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului. Ce este bine să faci în această zi

Înălțarea Domnului este sărbătorită de creștinii ortodocși la 40 de zile după Paște. Cum acesta nu are o dată fixă, nici data acestei sărbători nu este una fixă. Ceea ce este neschimbat este faptul că această sărbătoare cade în fiecare an într-o zi de joi. În acest an, Înălțarea Domnului a picat pe data de 10 iunie 2021. Iată câteva tradiții și obiceiuri de Înălțare Domnului și ce este bine să faci în această zi.

Ce este bine să faci de Înălțarea Domnului conform tradițiilor și obiceiurilor

Înălțarea Domnului este cea mai importantă sărbătoare după Paște. În această zi, creștinii ortodocși se salută folosind: Hristos a Înălțat! în loc de Hristos a Înviat, formulă de salut folosită în perioada dintre Paște și Înălțarea Domnului. Această zi este una sfântă și de rugăciune pentru acei care respectă sărbătorile religioase. Iată câteva tradiții și obiceiuri legate de Înălțarea Domnului:

în anumite zone de pe la sate se spune că este bine să vopsești ouă roșii în această zi, fiind ultima zi din an în care mai este permis acest lucru. Potrivit tradiției, cei care vopsesc ouă roșii în această zi, chiar în dimineața de dinaintea slujbei, va avea parte de de sănătate, atât acea persoană cât și familia acesteia. Este bine să se mănânce un ou roșu și prescură de la biserică.

cei care vor să aibă parte de lucruri bune în viitor trebuie să poarte flori de nuc, la brâu sau pe cap, sub formă de coroniță. Conform obiceiurilor, cei care vor face acest gest vor fi feriți de primejdii și vor avea parte de binecuvântare cerească, deoarece și Iisus a purtat astfel de flori.

pentru ca vitele și porcii să se îngrașe și să fie bune de tăiat când le vine vremea, este bine ca acestea să fie atinse cu leuștean, potrivit obiceiurilor din zonele rurale. Cei care au mai multe animale în grajduri, le ung și cu usturoi, pe lângă leuștean.

Alte tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului