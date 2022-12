Tradiții și obiceiuri de Crăciun 2022. Ce este bine să mănânci la micul dejun pe 25 decembrie

În fiecare an, pe data de 25 decembrie, creștinii ortodocși, sărbătoresc Nașterea Domnului sau Crăciunul, potrivit Calendarului Creștin Ortodox. Legat de aceasta există o serie de tradiții și obiceiuri transmise din bătrâni și respectate de către credincioși. Iată așadar câteva tradiții și obiceiuri de Crăciun 2022.

Ce nu este bine să faci în Ajun de Crăciun

Tradiții și obiceiurile de Crăciun diferă de la o zonă geografică la alta. Iată câteva dintre cele mai răspândite tradiții și obiceiuri de Crăciun, de peste tot din țară:

În Ajunul Crăciunului

Nu se bea rachiu deoarece se consideră că aceasta este băutura diavolului

Nu se i-a înapoi ce s-a împrumutat și nici nu se împrumută nimic

Gunoiul nu se aruncă

Pentru a nu te umple de bube în timpul anului este bine ca în această zi să nu te bați, nici măcar în glumă

Se pornesc cu colindul copiii, Se spune că acest obicei a fost lăsat pentru a ne mai scăpa de păcate și când nu vor mai fi auzite, diavolii vor ieși pe pământ. Colindătorii primesc în schimb covrigi, mere, nuci și turte și mai nou și bani

Ca să fie grași tot anul, în unele zone copiilor li se dă să mănânce bostan

Se spune că apa se preface în vin și animalele vorbesc, în noaptea dinspre Crăciun

Dacă se pune noaptea la fereastră bucăți din mâncare gătită pentru Crăciun, fetele nemăritate își pot vedea ursiții.

De Crăciun

În unele zone copiii încep să umble cu steaua din această zi și până la Bobotează. Ei colindă purtând pe cap câte o coroană din hârtie colorată

Nașterea lui Iisus Hristos, precum și șiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor este pusă în scenă de către tineri

Este bine ca la masa de Crăciun să se asculte colinde, deoarece acestea aduc armonie în relațiile dintre oameni, precum și belșug în case și pe ogoare

Pentru a fi sprinten în perioada care urmează este bine să consumi pește la micul dejun

Înainte a a lua prima masă, credincioșii merg la biserică, la Liturghie. Aceștia se împărtășesc și se spovedesc, după care se așează cu familia la masă.

Tradiții și obiceiuri de Crăciun 2022. Alimentul pe care să îl consumi neapărat

Moș Ajun și Moș Crăciun

Stăpânul timpului, care deține puterea anului următor este Moș Ajun. Valoarea acestuia a scăzut, după ce a apărut Moș Crăciun, în perioada creștinismului. Aceștia sunt bătrâni și au bărbile albe. Ei aduc cadouri copiilor, fiind foarte darnici.

Potrivit tradiției, Maica Domnului a cerut adăpost de la Moș Ajun, înainte să nască. Deoarece era foarte sărac, acesta a îndrumat-o către Moș Crăciun, care era fratele acestuia. Staulul în care au stat Iosif și Maria, care nu au găsit loc la han era al lui. Maica Domului a fost ajutată să nască de către soția lui Moș Crăciun.

Darurile de Crăciun

Iisus a fost așezat sub un măr, după ce a fost născut. Moș Crăciun oferea copiilor care treceau pe acolo, merele culese din acel pom. Obiceiul potrivit căruia Moș Crăciun aduce daruri copiilor vine de aici. Daruri au mai adus și magii care au venit să se închine. Ei au oferit aur, smirnă și tămâie. Astăzi, toți copiii primesc cadouri de la o persoană îmbrăcată în haine roșii, care are barbă și sac cu jucării. Există și case în care cadourile sunt lăsate copiilor sub rad, când aceștia dorm.

Împodobirea bradului

Bradul avea funcții funerare, în cultura poporului nostru. Acesta reprezenta substitul miresei sau mirelui, dacă un tânăr necăsătorit din familie murea, sau dubletul vegetal al defunctului.

Este destul de recent obiceiul împodobirii bradului, la noi în țară. Brazii simbolizează Sfânta Treime. Bogăția și cunoașterea sunt reprezentate de către podoabe, la fel ca pomul sacru din Grădina Edenului.