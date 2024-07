Tradiția inedită pe care Ianis și Elena Hagi o vor respecta la nunta lor: “Înseamnă foarte mult pentru noi”

Nunta lui Ianis și Elena Hagi se anunță a fi evenimentul anului, desfășurându-se într-un cadru spectaculos la Palatul Știrbey. Însă, dincolo de splendoarea locației și fastul ceremoniei, ceea ce face această nuntă cu adevărat specială este respectarea unei tradiții unice și semnificative pentru familia Hagi. Vezi mai jos despre ce este vorba!

În cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3, Ianis și Elena Hagi au dezvăluit că nunta lor nu va putea avea loc fără respectarea tradiției de a dansa cu Hlambura, steagul special creat cu o zi înainte de nuntă.

Fotbalistul echipe naționale a României a explicat importanța acestei tradiții, menționând că ”Hlambura este steagul cu care dansăm toată noaptea. Noi îl facem din partea bărbatului, din partea băiatului.

Se face hlambura cu o zi înainte, ne adunăm doar familia mea, iar apoi la nuntă se dansează cu hlambura, steagul. Și apoi ceva ce înseamnă foarte mult pentru noi, cred că este și moștenirea nașilor din partea părinților mei.

Se dau din generație în generație. Bunici, părinții, copiii și așa mai departe. Așa cum și copiii noștri o să moștenească nașii de la noi. Este o tradiție care contează destul de mult într-o familie.”

Pentru marele eveniment, viitorii miri au ales Palatul Știrbey, una dintre cele mai spectaculoase locații din Capitală. Ianis Hagi a povestit cum au ajuns la această decizie, menționând că ”Elena mi-a spus să găsim ceva frumos, iar Palatul Știrbey este una dintre cele mai spectaculoase locații din București.

Prima dată când ne-am dus acolo, ne-am simțit foarte bine, am simțit că putem să planificăm nunta așa cum ne-o dorim.” Elena a adăugat că ”este o locație foarte frumoasă cu o tradiție în spate și o poveste istorică frumoasă, dar în primul și în primul rând este un cadru superb și de-abia aștept să vedem cum o să fie duminică.”

Palatul Știrbey oferă nu doar un cadru elegant și rafinat pentru nuntă, ci și o conexiune cu istoria și tradiția, aspecte atât de importante pentru familia Hagi.

În cadrul aceluiași interviu, Ianis Hagi a dezvăluit și care este secretul relației cu frumoasa sa soție.

”Important este să ai respect, să te iubești, astea cred că sunt principiile cele mai importante. Apoi conexiunea pe care o ai cu partenerul tău.

Noi am avut o conexiune, cum a zis Elena, din prima zi. Știam că nu este o relație de copii.

Am simțit o emoție puternică și am știut că trebuie să o luăm pas cu pas, să ne cunoaștem. Altfel intri într-o relație când știi că poate însemna ceva pentru toată viața. Iar noi am simțit acest lucru.”, a precizat fiul lui Gică Hagi.