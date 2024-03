Tradiția care se respectă o dată la 4 ani. Se întâmplă doar pe 29 februarie, ce este ‘Privilegiul Doamnelor’

2024 este an bisect, iar ultima zi din februarie, adică 29, este o zi cu adevărat specială care se întâmplă o dată la patru ani. Are loc o tradiție despre care mulți nu știau până acum. Ce este „Privilegiul Doamnelor”?

Ce este „Privilegiul Doamnelor” și de ce se respectă o dată la patru ani

29 februarie este o zi oarecum neobişnuită în calendar, pentru că are loc o dată la patru ani. Anul acesta este marcat de prezența unei zile în plus, fiind an bisect. Această zi în plus este ocazia perfectă pentru cei născuți pe 29 februarie să-și serbeze ziua de naștere. Însă, 29 februarie este o oportunitate mare pentru doamne și domnișoare, care respectă o tradiție ce are loc o dată la patru ani, și anume „Privilegiul Doamnelor”.

Femeia trebuie să-și ceară iubitul în căsătorie

Conform unei legende vechi, care datează din secolul al V-lea, regina Margareta a Scoției a adoptat o lege conform căreia femeile aveau dreptul să ceară în căsătorie bărbatul care le plăcea, doar în această zi din calendar. Dacă bărbatul refuza cererea, el era obligat să plătească o amendă, care consta într-o rochie nouă, mănuși sau chiar un sărut.

Regina Margareta a Scoției a dat naștere acestei tradiții

Regina Margareta a Scoției a fost cea care a adoptat legea în 1288, însă nu există nicio înregistrare a unei astfel de legi, potrivit istoricilor.

O asemenea idee ar fi avut și o călugăriță irlandeză din secolul al VI-lea, Brigid din Kildar, despre care se crede că l-ar fi implorat pe Sfântul Patrick ca femeile să aibă șansa de a cere în căsătorie pețitorii necurajoși.

Tradiția impusă de Regina Margareta a Scoției a inspirat chiar și industria cinematografică, fiind subiectul filmului „Leap Year” („An bisect”). Comedia romantică din 2010, cu cu Amy Adams în rolul principal, a scos în evidență acest ritual care are loc o dată la patru ani.

În peliculă, o femeie agent imobiliar călătorește în Irlanda pentru a-și cere în căsătorie iubitul, pe data de 29 februarie, conform tradiției care spune că bărbații nu pot refuza o cerere de căsătorie din partea unei doamne sau domnișoare.

Ce este un an bisect

Odată la patru ani, lumea sărbătorește un an bisect, iar cei născuți în această zi rareori nu se pot abține să nu reflecteze asupra semnificației speciale a zilei lor de naștere.

În România, există peste 12.000 de persoane care se nasc pe 29 februarie, iar dintre acestea, 183 locuiesc în Harghita. Cu toate că este o zi rară și unii consideră că aduce cu sine superstiții și preziceri, pentru mulți este un motiv de bucurie și de contemplare asupra vieții și a destinului personal.

Există și câteva superstiții legate de această zi. Anii bisecți sunt considerați, în multe culturi, ca fiind dificili și imprevizibili, iar persoanele născute pe 29 februarie ar putea fi influențate de această percepție. Se crede că este mai bine să evite deciziile radicale sau schimbările drastice în acele momente.