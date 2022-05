Totul despre Sebastian Burduja, noul ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Cine este, de fapt

Luni, la primă oră, premierul Nicolae Ciucă trimitea președintelui Iohannis propuerile pentru două ministere importante din guvern. Cele două ministere, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, îi aveau deja, interimar, numitți pe Marcel Boloș, respectiv pe Sebastian Burduja. Cel din urmă, conform informațiilor, are strânse legături cu spectrul politic românesc din anii 90, vinovat, într-un fel sau altul, de falimentarea uneia din cele mai importante bănci la acea vreme, Bancorex. Legătura este directă, prin intermediul tatălui cestuia, Marinel Burduja.

În vârstă de 36 de ani, Sebastian Burduja, este cel mai nou viitor membru al guvernului condus de Nicolae Ciucă, după ce a fost nominalizat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ministerul are un rol extrem de important în implementarea proiectelor de reformă prevăzute în cadrul PNRR la nivelul întregii administrații centrale guvernamentale. Dar, coincidență sau nu, tânărul Sebastian Burduja are legături cu mediul de afaceri și spectrul politic, mai ales cel din anii 90.

Legătura este una directă, dacă ținem cont că tatăl acestuia, Marinel Burduja a deținut funcția de vicepreședinte al Bancorex, banca care a fost implicată într-un imens scandal la finalula celor ani. Este vorba de scandalul devalizării băncii și legătura directă cu foști angajați ai Securității comuniste.

Ulterior, după falimentul Bancorex, Marinel Burduja avea să fie numit în funcția de vicepreședinte al Raiffeisen Bank. Astăzi, Marinel Burduja este fondator și președinte al Atrium MB Advisors, „inovator în materie de soluții de gestionare a averilor private în România și la nivel global”.

Alte legături cu spectrul politic, legate de numele tânărului Sebastian Burduja, îi au ca nume importante pe Mircea Gioană, Dan Voiculescu, Sebastian Ghiță și pe jurnalistul Mihai Gâdea.

Toți erau văzuți alături de Burduja jr. la lansarea cu fast a unui ONG, patronat de acesta, în 2009. Ulterior, Sebastian Burduja anunță crearea unei formațiuni politice ce avea să fie asimilată PNL-ului. A candidat și ca independent dar fără prea mari rezultate.

În perioada în care a activat ca președinte de ONG, tânărul aspirant poitic a fost văzut în preajma partidelor poltice, indiferent de ce culoare politică aveau acestea, în majoritatea timpului fiind aproape de partidele care au trecut pe la guvernare.

Pe site-ul personal, Sebastian Burduja descrie cu lux de amănunte care a fost perioada de studii și care-i sunt specializările. La cei 36 de ani, Sebastian Burduja este căsătorit și are, alături de soție, o fetiță.

„După ani de muncă şi studii peste hotare, am revenit definitiv în țară în ianuarie 2016. Și aici rămân, pentru că numai aici este acasă. În America am studiat la universitățile Harvard (dublu masterat) şi Stanford (licență), pe care le-am absolvit printre primii.

În 2011, am fost recrutat de Dalberg Global Development Advisors, companie de elită specializată în proiecte de țară. Apoi am lucrat ca expert în dezvoltare la Banca Mondială (2012-2015). Aici am coordonat echipe de specialiști internaționali. Am sprijinit dezvoltarea a peste 300 de localități din România prin îmbunătățirea absorbției de fonduri europene. Am coordonat sau contribuit la zeci de rapoarte, unele dintre ele premiate la nivel internațional.

După revenirea în România, am fost selectat ca doctorand-bursier al Academiei de Studii Economice (ASE) București. Am absolvit doctoratul în 2019, summa cum laude, cu o cercetare în premieră despre fenomenul corupției în mediul privat. Am pus bazele RISE Consortium. Este o companie-rețea specializată în atragerea de investiții străine în România. Respectiv în susținerea extinderii afacerilor românești pe piețele globale.”, scrie Sebastian Burduja pe site-ul său.