Totul despre eroul din Iași, care și-a salvat tatăl și cei doi frați cu handicap din casa incendiată: „Nu mai avem nimic. Așa cum era, era casa noastră”

O familie din Iași a rămas pe drumuri înainte de sărbători, după ce locuința lor a fost mistuită de flăcări. În casă locuiau toți cei șapte membri ai familiei Busuioc din satul Poiana, comuna Schitu Duca, județul Iași.

Eroul care și-a salvat familia din casa incendiată

Vasile Busuioc a fost cel care a intrat în flăcări pentru a-și salva familia fără să stea pe gânduri. Bărbatul de 28 de ani și-a salvat iubita, doi copii minori, tatăl, fratele și sora. Toți au scăpat fără răni grave, datorită curajului de care a dat dovadă Vasile, însă casa a fost distrusă în totalitate.

Bărbatul și-a salvat prima dată tatăl, care are semipareză și nu se putea deplasa. Apoi s-a dus după fratele său, care are și el handicap de gradul unu. După ce l-a scos, s-a întors după sora sa, care nu putea nici ea să se salveze, deoarece are și ea handicap de gradul unu.

I-a lăsat în curte, în siguranță, apoi a mers pe partea cealaltă a casei, deoarece flăcările cuprinsese deja tot.

În casă mai era iubita mea cu băiatul de 2 ani și jumătate și fetița de 8 luni. Pe ei i-am lăsat lângă fântână. În maximum 10 minute am reușit să îi scot pe toți din casă. Nu a durat mai mult de jumătate de oră și totul era scrum. Haine, mâncare, tot. Nu mai avem nimic. Așa cum era, era casa noastră și eram bine, fericiți aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că toți am scăpat cu viață și am putut să-i feresc de vreo nenorocire. Casa o vom repara noi”, a declarat Vasile Busuioc, proprietarul casei.

Familia Busuioc are nevoie de ajutor

Nenorocirea a venit peste familia Busuioc exact în pragul iernii. Acum, Vasile lucrează de dimineață până seară pentru a-și reconstrui casa. Nu are parte de foarte mult ajutor, deoarece membrii familiei au probleme de sănătate, iar doi dintre ei sunt doar niște îngerași, de doar 2 ani jumătate și 8 luni.

Doar eu pot munci. Atât. Frații și tata sunt bolnavi, iar iubita mea are grijă de copii. Îmi doresc doar să am putere să merg mai departe și să am grijă de ei. Nu mai avem nimic, am salvat o ladă cu cartofi și câteva sticle cu bulion. Cu atât am rămas. Mama nu e cu noi, deoarece ne-a părăsit de când aveam eu doar 3 luni și toți am fost crescuți de bunica noastră. Nu a fost niciodată lângă noi”, a spus cu lacrimi în ochi eroul Vasile.

Cine dorește să ajute familia Busuioc cu donații de jucării, haine sau materiale pentru casă, se pot face la casa familiei din satul Poiana sau găsiți mai multe info aici. Aceștia sunt prezenți mereu acolo, lucrând la locuința lor.