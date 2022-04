Totul despre cearta dintre Ilinca Vandici și Elena Udrea. Detalii pe care românii abia le află. Se știe că Ilinca Vandici a avut o relație în trecut cu Alin Cocoș, pe vremea când Elena Udrea era căsătorită cu tatăl lui, Dorin Cocoș. La vremea respectivă, presa a scris că Elena Udrea nu a privit niciodată cu ochi buni relația. Ilinca Vandici avea să comenteze după ani de zile aceste zvonuri.

Ilinca Vandici a fost prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a răspuns tuturor întrebărilor cu maximă sinceritate, iar unul dintre subiectele dezbătute în emisiune a făcut referire și la relațiile sale din trecut, mai exact, cea cu Alin Cocoș, la vremea aceea fiul vitreg al Elenei Udrea. Presa a scris mult despre acest subiect, iar la un moment dat s-a speculat că Elena Udrea s-ar fi împotrivit relației celor doi.

Ilinca Vandici a spus că nu numai că nu a existat nicio ceartă, însă nu a existat nici vorba de căsătorie cu Alin Cocoș, a susținut Ilinca Vandici.

„O admir foarte tare și o plac pe Elena. Nu pot spune că am avut o relație sau că eram prietene. Ne-am întâlnit de vreo 2, 3 ori în doi ani și jumătate la câte o masă. Nu pot să spun că am împărțit experiențe sau am povestit lucruri.

Însă da, o plac foarte tare pe Elena. Nu ne-am certat, nici nu aveam de ce să ne certăm. Alin nu m-a cerut niciodată în căsătorie. Nuntă în Bora Bora? Cine a spus asta și eu nu știu?! Presa a scris multe la vremea respectivă.

Era foarte interesant să amesteci între o relație de iubire între doi copii, că și eu și Alin eram copii, e super interesant să amesteci un nume precum era la vremea respectivă și este Elena Udrea. Nu mi s-a părut potrivit.”,, a spus Ilinca Vandici în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.