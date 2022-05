Totul despre botezul băiețelului Roxana Vancea. Cu ce problemă se confruntă aceasta cu doar câteva zile înainte de eveniment. EXCLUSIV

Roxana Vancea, fosta asistentă tv, se pregătește de botezul fiului lui său, Ayan, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, mai precis pe data de 21 mai. Cei doi părinți ai micuțului și-au dorit ca evenimentul să fie unul restrâns, iar petrecerea de după să aibă loc în familie, la un restaurant de lângă biserica unde acesta va fi creștinat. Din cauza faptului că a slăbit foarte mult, Roxana a fost nevoită să-și facă altă rochie, decât cea care-i fusese croită special, pentru botez.

Roxana Vancea și soțul său, Dragoș, care au devenit părinții unui băiețel pe data de 17 noiembrie, se pregătesc de botezul micuțului, care va avea loc pe data de 21 mai, la biserica Adormirea Maicii Domnului, care poartă hramul Sf. Împărați Constantin și Elena.

Potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech.ro de fosta asistentă tv, după ce Ayan va fi creștinat, acesta va fi sărbătorit la un restaurant din zona, doar în prezența familiei.

Băiețelul Roxanei nu va avea nași celebri, bruneta preferând ca părinții spirituali ai micuțului său să fie persoane foarte dragi și apropiate lor, mai precis sora sa și managerul soțului său, potrivit spuselor sale. „Ne-am dorit să fim doar cu familia, la biserică, cu nașii, care sunt sora mea și managerul lui Dragoș”, a adăugat aceasta.

În schimb, fosta asistentă tv anunță o petrecere ca-n povești cu ocazia cununiei religioase cu tatăl copilului său, care momentan nu știe când va avea loc.

Mama lui Ayan va purta o rochie albă, scurtă, cu spatele gol. Aceasta a fost nevoită să se reorienteze în ceea ce privește ținuta sa, întrucât a slăbit foarte mult, iar cea dorită inițial nu-i mai venea bine:

”Rochia o fac la prietena mea, Roxana Butnaru. Joi am probă, va fi albă, scurtă, cu spatele gol. Avea una făcută pentru mine, dar când am îmbrăcat-o, nu-mi mai venea. Mi s-au micșorat mărimile prea mult, am slăbit cred de la alăptat, am 45 de kilograme, nu prea îmi mai place cum arăt. Stătea ca pe gard, ar fi trebuit modificată”.