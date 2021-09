Toți românii care stau la casă trebuie să aibă asta pe acoperiș. Situația va deveni din ce în ce mai gravă în lunile următoare

Pentru mulți români facturile la energia electrică și la gaze au ajuns un adevărat calvar. Deși sunt pe piață de ceva vreme, din 1970, sunt puțini cei care au ales aceste forme de producere a energiei electrice casnice. Energia solară are o mulțime de beneficii. Dar există și costuri inițiale ridicate asociate cu instalarea unui sistem de energie regenerabilă la domiciliu. Folosind panouri solare vă minimizați impactul ecologic. În același timp reduceți sau chiar eliminați facturile lunare de utilități. Cu alte cuvinte, panourile solare ar putea merita banii. Dar este posibil să nu fie cea mai bună soluție pentru fiecare casă. Deci, la sfârșitul zilei, merită panourile solare?

Panouri solare. O investiție în energie ecologică

România acestor zile trece printr-o perioadă foarte grea. Tot mai mulți români ajung în imposibilitatea de a-și mai plăti facturile la utilități. Costurile cu energia electrică și gazele naturale, centralizate, au crescut și vor mai crește.

Deși sunt pe piața din România de ceva vreme, românii nu s-au înghesuit, mai ales cei cu locuințe la sol, să-și instaleze sisteme ecologice de producere a energiei electrice necesare. Trecerea la energia solară vă poate ajuta să reduceți sau chiar să eliminați facturile lunare de energie electrică. În același timp reduceți și amprenta de carbon. Cu toate acestea, înainte de a instala un sistem de energie curată, trebuie mai întâi să vă răspundeți la o întrebare importantă: „De câte panouri solare am nevoie?”

Pentru a calcula cu precizie numărul ideal de panouri solare pentru casa dvs., veți avea nevoie de o evaluare profesională. Cu toate acestea, puteți estima dimensiunea și costul sistemului pe baza facturilor de energie electrică, a necesităților de energie și a spațiului disponibil pe acoperiș.

Pentru a determina câte panouri solare sunt necesare pentru alimentarea unei case, trebuie luați în considerare mai mulți factori. De exemplu, dacă există două case identice alimentate cu energie solară în București și Constanța, cu exact aceeași utilizare a energiei, casa din Constanța va avea nevoie de mai puține panouri solare, deoarece zona primește mai mult soare.

Dimensiunea casei și spațiul disponibil pe acoperiș

Casele mai mari tind să consume mai multă energie electrică și, în general, au nevoie de mai multe panouri solare. Cu toate acestea, au și spațiu suplimentar pentru acoperiș necesar pentru instalații mai mari de panouri solare. Pot exista excepții de la această regulă. De exemplu, o casă de 2.000 de metri pătrați cu aparate noi poate consuma mai puțină energie decât o casă de 1.200 de metri pătrați cu dispozitive mai vechi, mai puțin eficiente.

Când vine vorba de instalare, panourile solare pot fi așezate pe mai multe tipuri de suprafețe. Cu toate acestea, condițiile de acoperiș pot limita numărul de panouri solare pe care le poate gestiona casa ta.

De exemplu, dacă aveți un coș de fum, o unitate de aer condiționat pe acoperiș sau luminator, va trebui să plasați panouri în jurul acestor corpuri de iluminat. În mod similar, zonele acoperișului acoperite de umbre nu sunt potrivite pentru panouri. De asemenea, majoritatea companiilor solare de top nu vor lucra pe acoperișurile din azbest, din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate pentru instalatori.

Este foarte importantă cantitatea de lumină directă a soarelui din zona de reședință

Acolo unde există mai multă lumină solară disponibilă, există mai multă energie care poate fi transformată în electricitate. Producția anuală a fiecărui panou solar este mai mare în zone unde soarele este aproape permanent.

Aici aceste panouri solare obțin o cantitate mai mare de lumină solară decât regiunile mai puțin însorite. Banca Mondială a creat hărți de radiații solare pentru peste 200 de țări și regiuni, inclusiv SUA. Harta oferă o idee despre soarele disponibil în locația în care vă aflați. Rețineți că locuințele din regiunile mai însorite vor avea, în general, nevoie de mai puține panouri solare.

Contează numărul de rezidenți și cantitatea de energie pe care o utilizați

Gospodăriile cu mai mulți membri folosesc în mod normal o cantitate mai mare de energie electrică. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că au nevoie de mai multe panouri solare pentru a crește producția de energie.

Utilizarea energiei electrice este un factor foarte important. Acest factor determină câtă energie trebuie generată de sistemul dvs. de panouri solare. Dacă locuința folosește 12.000 kilowați-oră (kWh) pe an și doriți să faceți 100% energie solară, sistemul trebuie să fie capabil să genereze acea cantitate de energie.

Tipul de panouri solare și ratingul de eficiență

Panourile de înaltă eficiență pot furniza mai mulți wați pe metru pătrat. Asta înseamnă că trebuie să achiziționați mai puține pentru a vă atinge obiectivul de producere a energiei electrice. Există trei tipuri principale de panouri solare:

monocristalin,

policristalin

panouri cu folie subțire.

În general, panourile monocristaline sunt cele mai eficiente panouri solare, urmate îndeaproape de panourile policristaline. Panourile cu folie subțire sunt cele mai puțin eficiente.

România locul trei în lume

Deși în România există sisteme de panouri solare deja active, costurile sunt totuși pe măsură. În anumite orașe există și blocuri reabilitate unde s-au instalat astfel de panouri. În Alba-Iulia, de exemplu, autoriățile locale au reabilitat câteva blocuri, ulterior instalând aceste sisteme, iar costul este mult mai mic, regăsit în factura lunară.

Conform specialiștilor, România se află într-o zonă cu un potențial solar bun de 210 zile însorite pe an. Pe teritoriul României există un flux anual de energie solară între 1.000 kWh / m2 / an și 1.300 kWh / m2 / an. Din această sumă totală, este posibil din punct de vedere tehnic în jur de 600 până la 800 kWh / m2 / an. Cele mai importante regiuni solare din România sunt coasta Mării Negre, Dobrogea de Nord și Oltenia, cu o medie de 1.600 kWh / m2 / an.

În urmă cu 51 de ani, mai exact în 1970, România începea un proces de instalare de panouri solare, într-un proces masiv. România a instalat între anii 1970 și 1980 în jur de 8.600.000 de metri pătrați de panouri pentru colectare solară de calitate scăzută. Demersul a plasat România pe locul al treilea la nivel mondial în suprafața totală a celulelor fotovoltaice.

Care sunt costurile instalării de panouri solare

După 1989, începând cu anul 2014 și până în 2018 s-a ajuns la o producție de energie electrică cu ajutorul acestor panouri soare de aproximativ 1,377 MGWh, iar procentul de consum s-a ridicat la 2.21%. Cu toate astea costurile sunt destul de mari, un astfel de sistem ajungând la câteva mii de euro.

După un mic studiu de piață, am aflat că instalarea unor panouri solare, ținând cont de toți parametrii expuși anterior, poate costa de la 119 euro pe bucată, acesta fiind cel mai mic preț, și poate ajunge la câteva mii de euro, în funcție de restul echipamentelor necesare.

Guvernul acordă subvenții pentru românii care intenționează să instaleze panouri solare

În urmă cu doi ani, în 2019, guvernul de la acel moment demara proiectul „Casa Verde”. Prin acest proiect autoritățile anunțau finanțări pentru românii care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice pe clădirile rezidențiale.

Conform programului, beneficiarii ar primi 4.200 de euro pentru un astfel de proiect. Bugetul alocat programului în 2019 permitea unui număr de aproximativ 33.000 de proprietari de case să cumpere și să instaleze astfel de echipamente, potrivit datelor Ministerului Mediului.

„Puterea minimă instalată este de 3 Kw și producătorul va putea negocia cu companiile de energie electrică [prețul energiei electrice]. Am estimat că 33.000 de unități de locuitori vor avea astfel de panouri fotovoltaice.”, declara fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu.

Bugetul alocat acestui program era de 656 milioane de lei, din care 536 milioane prin Programul Operațional Regional (POR) și 120 de milioane veneau de la Agenția Fondului pentru Mediu.

Guvernul Cîțu schimbă regula jocului în programul Casa Verde

Dar anul acesta, Guvernul condus de Florin Cîțu a schimbat regulile schemei „Casa Verde” Justificarea era pentru a sprijini instalațiile solare rezidențiale în regimul de măsurare netă a țării. Noile prevederi îmbunătățesc procesul de instalare și decontarea plăților de reducere, declarau autoritățile.

„Noile prevederi îmbunătățesc procesul de instalare și decontarea plăților de reduceri. Acum nu mai există bariere pentru executarea lucrărilor și soluționarea plății și invităm toți beneficiarii să finalizeze acest proces.”, a declarat ministrul mediului Barna Tánczos.

Oficialul a mai adăugat că din cele 12.650 de cereri aprobate, doar 450 au condus la conectarea la rețea a unei rețele PV pe acoperiș. Noile reguli includ o prelungire a intervalului de timp pentru instalarea unui sistem fotovoltaic, de la opt la douăsprezece luni. În același timp există posibilitatea încorporării unor produse mai puternice care extind capacitatea proiectelor aprobate și posibilitatea de a schimba locația unui proiect în același proprietate.

Administrația Fondului pentru Mediu din România (AFM), organismul de finanțare de stat pentru protecția mediului, a alocat un total de 252 milioane de lei pentru reduceri în 2020. Bugetul total al programului este de 536 milioane de lei.