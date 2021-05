Toți cei care stau la bloc trebuie să știe. Cine poate amenaja spațiul din fața blocului

Ce spune legea despre locatarii blocurilor care vor să amenajeze spațiul din fața blocului. Un bărbat din sectorul 3 al Capitalei a dat cu subsemnatul de mai multe ori după ce a plantat flori în grădina din fața blocului.

Este cazul președintelui unei asociații de bloc din sectorul 3 al Capitalei, care a decis să îngrijească grădina din fața scării. El a ajuns să fie vizitat aproape săptămânal de către polițiștii locali, după ce o vecină l-a reclamat de mai multe ori. Vecina a spus însă că nu este deranjată de faptul că a plantat flori, ci de faptul că acesta a montat camere de luat vederi și că acolo există și o cutie pe care este desenat un cap de mort.

Legea spune că, cu toate că e domeniu public, proprietarii au voie să îngrijească grădinile din față și chiar au existat tot soiul de inițiative de încurajare din partea primăriilor. Una a fost chiar săptămâna trecută, în sectorul 6, care a pus în dezbatere publică un program de reamenajare a grădinilor de bloc, oferindu-se până la 2.500 de lei pentru plata apei de udat și arbori și flori pentru plantat.

Revenind la cazul bărbatului din sectorul 3, acesta nu a primit niciodată o amendă, însă a menționat că s-a săturat să fie vizitat periodic de diferiți inspectori sau polițiști.

„După ce s-a terminat reabilitarea am așteptat să vină primăria să amenajeze spațiul, fiind domeniul public. Au trecut un an-doi, nu a venit nimeni, era aici pârloagă. Și atunci m-am apucat să plantez flori, pomi. Am lăcrămioare, hortensii, trandafiri mov, trandafiri urcători albi, roșii, lalele, zambile”, face o trecere în revistă bărbatul. Are și o masă cu trei scaune pliante unde pot veni toți vecinii care vor „să-și bea cafeaua într-un loc frumos”, potrivit qwer.ro.