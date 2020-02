Total neașteptat! Ce spune Mircea Badea despre Daniela Crudu, după ce a fost bătută de iubit

Scandalul momentului, cel dintre Daniela Crudu și iubitul croat, care s-a lăsat și cu un episod de bătaie pentru fosta asistentă TV, a ajuns și la urechile prezentatorului TV, pe nume Mircea Badea, care a comentat, în stilu-i caracteristic, faptele.

Ce spune Mircea Badea despre Daniela Crudu, după ce a fost bătută de iubit

Mircea Badea, realizatorul emisiunii ”În gura presei”, de la Antena 3 a comentat dur scandalul dintre Daniela Crudu și iubitul ei, cel care a bătut-o crunt pe frumoasa vedetă. Aceasta a ajuns pe mâna medicilor cu mai multe traumatisme la nivelul feței. Prin urmare, Mircea Badea l-a criticat dur iubitul violent al Danielei Crudu. Acesta a replicat că iubitul croat nu trebuia să fie gelos pe Daniela, pentru că… nu a cunoscut-o ”la un institut de maici”.

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap. Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși. Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley… noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece”, a spus Mircea Badea la Antena 3, despre scandalul momentului.

Bătută de iubitul croat

Reamintim că Daniela Crudu a ajuns de urgență la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a fost bătută de iubitul său croat. Mai mult decât atât, fosta asistentă tv a refuzat să rămână la spital și nici nu a vrut să depună plângere împotriva bărbatului care aproape a mutilat-o. În aceste clipe, Daniela Crudu se află acasă la tatăl său, acesta îngrijind-o și ajutând-o să treacă cât mai repede peste drama trăită.