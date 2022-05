Tot ce nu știai despre Sorin Pârcălab. Ce studii are la bază, de fapt

Sorin Pârcălab este un comediant cunoscut în România. Glumele sale prind la publicul de orice vârstă, fapt care i-a adus notorietate mai mult în mediul online. Azi vă vom prezenta mai multe lucruri pe care sigur nu le știați despre acesta!

Priza pe care o are la public l-a propulsat de câțiva ani în atenția publicului. Dacă până acum era cunoscut mai mult în mediul online, Sorin Pârcălab a început să apară și la TV. După prezența sa într-o emisiune de TV ce are ca scop stand-up-ul și roastul, acesta va apărea acum și într-un serial TV.

Este vorba de „Strada Speranței” de la Kanal D, serial care va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică. Acesta a oferit un interviu amplu pentru EGO.ro în care a vorbit despre noul său proiect.

Am auzit de casting și m-a înscris. Și se pare că l-am luat (râde).

Este un om căruia i se întâmplă doar nenorociri. Nelu este un om care nu are curaj să facă ce și-ar dori și plătește acest lucru. Rămâne prins într-o cursă fără final. Este ghinionistul, un om care a luat niște decizii cu care nu este împăcat. Fiecare om se regăsește la un moment dat în acest personaj. Sunr rari oamenii care nu trec prin această zonă de căutare a vieții. Acest personaj este în fiecare dintre noi. De altfel, cei de acasă se vor regăsi în toate personajele din serialul „Strada Speranței”, ele ies la suprafață în diferite situații din viața noastră.

Un lucru pe care nu mulți îl cunosc despre actorul de comedie este pregătirea lui de bază. Acesta a mărturisit pentru sursa citată că era pregătit să ajungă inginer, dar drumul vieții a luat o altă turnură pentru el, în facultate. A fost momentul în care a început să facă bani cu clubul de comedie.

”M-am apucat de comedie, paradoxal, înainte să am succes. Nu știam că se va întâmpla asta. Eu eram pregătit să fiu inginer, am terminat Electronică și Telecomunicații și un master în Roboți Industriali.

Când eram în facultate am început să facem bani cu clubul de comedie. Am început să mergem la nunți și făceam pantomimă muzicală, apoi am colaborat cu barul de noapte al hotelului Continental din Timișoara.

În perioada aia am început să îmi conturez ideea că s-ar putea trăi din asta, eram în facultate, aveam 23 de ani. Nu doream să facem comdie, dar aveam o frică.

În perioada aia nu se făcea stand-up în cluburi. În 2004, oamenii înțelegeau cumva ce este acest tip de comedie și eu am știut că e ceea ce îmi doresc să fac”, a mai spus Sorin Pârcălab pentru EGO.ro.