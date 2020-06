Primele imagini cu chef Cătălin Scărlătescu și Gina Pistol la Chefi la Cuțite. Cum va fi noul sezon

Noul sezon al emisiunii mult așteptate Chefi la Cuțite este din ce în ce mai aproape. Iată cum s-au pregătit gazdele show-ului culinar și cum arată la începutul altei experiențe?

Chefi la Cuțite: Primele imagini cu chef Scărlătescu și Gina Pistol

Noul sezon al celei mai iubite emisiuni de gătit se apropie cu pași repezi. Filmările au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus, dar acum fanii show-ului trebuie să se pregătească pentru noi povești emoționante și alte lecții de gătit. Din fericire, cei trei mari bucătari și iubita prezentatoare au revenit pe platourile de filmare și le-au dat de veste fanilor că s-au apucat de treabă. Un detaliu din fotografia suprinsă cu Cătălin Scărlătescu și cu Gina a strânit hohote de râs, pentru că bărbatul se apropie din nou de proporțiile de odinioară. Cei care îl urmăresc în mediul online au sesizat asta și i-au mărturisit că….s-a cam rotunjit în vacanța obligatorie avută din cauza crizei sanitare. „Nu ca spun,dar vreau sa zic….chef….iar te-ai rotunjit..scuze..😅☺😊😊😊🤗🤗🤗”, „Abia astept sa va revad ❤️❤️❤️❤️”, „Sunteți fantastici 😘” , au fost doar câteva din comentariile internauților. În pauza aferentă, telespectatorii s-au putut delecta cu o ediție aparte de Paște, ediție a titanilor. În platoul emisiunii au pășit unii cei mai mari bucătari din România:

Nicolai Tand

Olando Zaharia

Gabi Toader

Ştefan Popescu

Antonio Passarelli

Simona Pope

Florin Ivan

Maria Burlacu

Gabriela Pascaru

„Este luna Chefilor la Cuțite”

”Pe lângă 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, luna februarie este luna Chefi la cuțite, căci începem preselecțiile pentru sezonul 8. Invităm cât mai mulți doritori să participe, poate ajung la mine în echipă și câștigăm împreună. Deja am două sezoane de când nu am mai avut om în finală!”, arăta mesajul din luna ferbruarie a lui chef Dumitrescu, înainte de starea de urgență.